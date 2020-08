Polémica por autorización de tropas de EE. UU. en Colombia

Las actividades de asesoramiento de la misión de Estados Unidos en Colombia se reiniciaron luego de que el Congreso manifestara su aval a la presencia de estas tropas.

Así lo pudo confirmar EL TIEMPO en fuentes oficiales, las cuales dijeron que el Congreso le manifestó al Gobierno que no había inconvenientes con esta misión y que podría reanudar sus labores en el país.



El tema no cayó bien en algunos sectores de oposición, desde aseguran que esta decisión es “ilegal” y “viola la Constitución”.



Las actividades de esta brigada habían sido frenadas luego de una orden judicial que pedía suspender los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos, al considerar que la autorización debido pasar por el Senado de la República.



No obstante, según conoció este diario, el Ejecutivo decidió retomar las actividades debido a que la Casa de Nariño recibió el aval del Legislativo a esa misión de asesoramiento, el cual fue firmado por el entonces presidente del Congreso, Lidio García, y que obedeció a la “comunicación suscrita” por un grupo de 69 senadores que apoyaron la presencia de estas tropas. Sin embargo esta comunicación, según la oposición, se dio sin el debate respectivo en la Plenaria.



Al respecto, el senador del Polo Iván Cepeda aseguró que “espero que no sea cierto que el Gobierno afirma que el senador Lidio García con una carta habría ‘autorizado’ -reemplazando el debate de la plenaria y la votación del Senado- la presencia de las tropas de EE. UU. en Colombia. Sería una grosera violación de la Constitución”.



Cepeda agregó que “la decisión de nuestra acción de tutela fue apelada por la Presidencia de la República ante el Consejo de Estado. Pero, eso no significa que las ordenes expedidas por el Tribunal de Cundinamarca no estén vigentes. El Gobierno debe respetar la decisión de la justicia”.



Por su parte, el senador Antonio Sanguino manifestó que es “viola la Constitución, desacata tutela del Tribunal de Cundinamarca y se anticipa al pronunciamiento del Consejo de Estado”.



