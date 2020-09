Polémica entre Daniel Quintero y EPM calentó el Congreso

La polémica entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y Empresas Públicas de Medellín (EPM) saltó al Congreso, donde varios senadores pidieron explicaciones a la situación por la que atraviesa la capital paisa.



Desde hace algunas semanas, el mandatario local y la empresa antioqueña, una de las más importantes del país, han tenido un enfrentamiento que provocó la renuncia de la junta directiva de EPM y duras referencias de Quintero, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de los problemas que se presentaron en Hidroituango.

En los últimos días se filtró un informe que habría sido elaborado por algunos expertos contratados por reaseguradoras y que indicaría que varios de los inconvenientes que se presentaron en esa obra se originaron en fallas en los diseños, la supervisión y la construcción de una de sus estructuras.



El primero en poner el tema en el Congreso fue el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien reclamó “conocer la verdad” sobre lo que está pasando en Medellín con este tema.



Velasco dijo que le han llegado “informes” y “documentos” sobre algunos manejos en Hidroituango, a los que suman las denuncias que ha hecho en los últimos días el alcalde Quintero.



“Lo que he escuchado y los documentos que a mí me han hecho llegar me hacen pensar que, sin son ciertos esos documentos, lo de Reficar es un juego de niños en comparación con EPM”, afirmó Velasco, quien reivindicó la importancia de la empresa antioqueña en la economía nacional.

La senadora uribista y antioqueña Paola Holguín aseguró que “el documento de las reaseguradoras del que habla el senador Velasco y al que se han referido los medios de comunicación nunca se radicó en EPM” y que “ahí miente al alcalde Quintero cuando dice que el informe se ocultó".



La congresista explicó el tema de los pagos de las reaseguradoras y dijo que “muchos ciudadanos de Medellín tenemos preocupación por las reiteradas mentiras del alcalde Quintero y del actual gerente de EPM”.



“Han roto el gobierno corporativo (en EPM), han generado pánico económico, que provocó la baja de las calificadoras de riesgo, y han contratado personas saltándose todo el reglamento”, afirmó Holguín.

En medio del debate, el senador paísa Iván Marulanda, de Alianza Verde, pidió “tener mucho cuidado” con el tratamiento de este tema y defendió la “honorabilidad” de los directivos de EPM y los alcaldes de Medellín en las últimas décadas.



“A nadie le puede caber en la cabeza que semejante obra social y económica sea el producto del trabajo de una caterva de bandidos, de saqueadores, estafadores y corruptos”, afirmó Marulanda.



Y, de paso, pidió que este tema no se termine utilizando “para obstruir la carrera política de personas muy importantes para este país”, como Sergio Fajardo, de quien defendió sus gestiones como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia.

