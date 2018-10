¿Cuál es el lío con las listas cerradas en la reforma política?

Dos posiciones diferentes sobre la entrada en vigencia de las listas cerradas para las elecciones han sido una de las principales causas para que la reforma política no haya podido avanzar en la plenaria del Senado.

Aunque gran parte del texto propuesto del proyecto de reforma constitucional, el cual atraviesa su segundo de ocho debates reglamentarios, fue aprobado esta semana, el momento desde el cual se apliquen los cambios en las planchas a corporaciones públicas tiene retrasado el debate en el Senado.



Las listas cerradas han sido consideradas el corazón de la reforma política y fue uno de los principales reclamos de varios sectores que están empeñados en eliminar los actos corruptos en las elecciones.



Este modelo consiste en la elaboración de una plancha en la cual hay un número 1 o cabeza de lista por el cual se vota y, a partir de la votación que este obtenga, se van eligiendo miembros a la respectiva corporación pública.



Actualmente la mayoría de los partidos y movimientos políticos acude a la lista abierta en la cual cada candidato tiene su propio número, hace su campaña por separado y obtiene su votación y, a partir de la misma, alcanza o no un escaño.



Este modelo ha sido altamente cuestionado ya que da pie para que las campañas, en muchas ocasiones, tengan que gastar elevadas sumas de dinero acudiendo, incluso, a financiación ilegal.



Estas listas se elaboran para corporaciones públicas como el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales. Estos dos últimos se deben elegir en los comicios locales del próximo año y ese punto es el que tiene enfrentados a dos sectores en el Congreso.



Por un lado está un grupo de senadores liderado por el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, el cual propone que las listas cerradas sean obligatorias desde las elecciones del próximo año.

Según Uribe, al Presidente de la República se le pueden dar “facultades” transitorias incluso para cambiar la fecha de las elecciones, previstas para el 27 de octubre, es decir de este sábado en un año.



Esto con el ánimo de que los partidos y movimientos políticos tengan el tiempo para realizar mecanismos de selección de los integrantes de estas listas.



Varios sectores políticos se han quejado de que la elaboración de las listas cerradas es un procedimiento en el que solo intervienen las directivas de las colectividades y que, en muchos casos, excluye a quienes no sean de su círculo íntimo.



De acuerdo con Uribe, el alcance del "artículo constitucional transitorio" que está propuesto en la reforma política "incluye la facultad" al Presidente "de ajustar el calendario electoral" para que se aplique "perfectamente" en 2019.



La facultad “transitoria” a la que se refiere el exmandatario quedó consignada en una propuesta que leyó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la plenaria de este jueves, pero que no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada en esta iniciativa.



“Autorícese al Gobierno para adoptar las medidas necesarias que garanticen la aplicación de la reforma para las elecciones del año 2019”, reza una disposición transitoria consignada en la propuesta que leyó la Ministra, en la sesión de este jueves.



Contrario a esto, la bancada de Cambio Radical, encabezada por el senador Germán Varón, tiene una propuesta diferente y que básicamente consiste en que antes de que las listas cerradas se apliquen, se apruebe una ley estatutaria que reglamente cómo será la elaboración de estas planchas, en lo cual según él, los acompaña el Partido Liberal.



“El vicio que todos hemos reconocido es la injerencia de la plata en los procesos electorales. Si aceptamos la realización de una primaria estamos simplemente trasladando el vicio que tienen las listas abiertas a las listas cerradas”, afirmó Varón.



El trámite de una ley estatutaria impediría la aplicación del mecanismo en las elecciones del próximo año ya que la reforma política solamente estaría aprobada en junio del próximo año y solo hasta ese momento –cuatro meses antes de las elecciones locales- se podría comenzar a tramitar la norma de carácter estatutario.



Por su condición de ley estatutaria, esa norma, adicionalmente, debe recibir la bendición de la Corte Constitucional para que sea sancionada por el Presidente y pueda entrar en vigencia.



La diferencia, que no parece sencilla se dirimir, será analizada en una reunión de los partidos y movimientos políticos, el próximo lunes, previo a votar el artículo referido a las listas cerradas y tratar de destrabar la reforma política en el Senado.



POLÍTICA