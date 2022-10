La plenaria del Senado de este martes tuvo una polémica alrededor de la figura de Roy Barreras, presidente del Congreso, quien es el encargado de moderar el debate.



Cuando la corporación se disponía a discutir una reforma constitucional que pretende eliminar el servicio militar obligatorio, el senador por Cambio Radical David Luna hizo un duro pronunciamiento contra Barreras.



"Inaceptable lo que acaba de pasar en Plenaria. El Senador Roy Barreras irrespeta y calla a todo el que piensa distinto a él o a los intereses del presidente Petro y su bancada. Con nosotros se equivoca, le exigimos respeto y no le toleramos su abuso de poder", aseveró el congresista, quien junto a su bancada se retiró del debate.



Inaceptable lo que acaba de pasar en Plenaria. El Senador Roy Barreras irrespeta y calla a todo el que piensa distinto a él o a los intereses del Presidente Petro y su bancada. Con nosotros se equivoca, le exigimos respeto y no le toleramos su abuso de poder. pic.twitter.com/FeTQDxMc86 — David Luna (@lunadavid) October 25, 2022

Para Luna, Barreras no da suficientes para que haya una discusión adecuada y le dijo a Barreras que del "afán no queda sino el cansancio". Argumentó que el presidente del Congreso le quitó la palabra a otro senador.



"No más pupitrazo, usted no es el rey de este Congreso. Necesitamos que nos cumpla el reglamento", agregó Luna y pidió respeto, que dejen opinar y discrepar.



Con los mismos argumentos, el uribismo también salió del recinto porque, dijeron desde esta bancada, la senadora Paola Holguín fue interrumpida mientras hacía una réplica al senador Alex Flórez del Pacto.