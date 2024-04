¿Podrá el gobierno Petro revivir la reforma de la salud en la plenaria del Senado?

En los próximos días, la plenaria del Senado decidirá si la reforma de la salud revive o si su archivo es definitivo.

gobierno del presidente Gustavo Petro, que se hundió la semana anterior por decisión de las mayorías de la Comisión VII. Ya en el Capitolio Nacional se activó una subcomisión que se encargará de rendirle un informe a la plenaria sobre si la iniciativa debe seguir su trámite legislativo. Pero más allá de lo que diga esa célula legislativa, conformada principalmente por opositores -el presidente del Senado, Iván Name, armó con los siete presidentes de las comisiones constitucionales-, serán las mayorías del Senado las que decidan sobre el futuro del proyecto bandera del

Esa subcomisión, que el miércoles deberá entregar su informe a la plenaria, pues Name le dio un plazo de ocho días, presentaría un informe negativo, sugiriendo al Senado que el proyecto no debe revivir. Así se lo confirmaron a este diario varios de sus miembros.

Y es que la célula legislativa está conformada principalmente por miembros de partidos que hundieron la reforma en la Comisión VII tras un largo e intenso trámite de 14 meses que le costó al Gobierno el fin de su poderosa coalición en el Capitolio y un remezón ministerial, hace un año.

La subcomisión está integrada por Germán Blanco (Partido Conservador), Lidio García (Partido Liberal), Efraín Cepeda (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos ('la U'), Jaime Enroque Durán (Partido Liberal), Gustavo Moreno (En Marcha) y Martha Peralta (Pacto Histórico). Los primeros cinco hacen parte de partidos que votaron por el archivo del proyecto, por lo que insistirían en esa postura.

Sin embargo, allí no se jugará el Gobierno la última carta. Teniendo en cuenta que esa célula legislativa solo rendirá un informe, son las mayorías de la plenaria las que decidirán.

El Gobierno se ha venido moviendo y adelanta conversaciones con parlamentarios liberales y de 'la U', que apoyaron el proyecto en la Cámara de Representantes, donde el año anterior se aprobó el proyecto en dos debates.

Se espera que la siguiente semana representantes del Ejecutivo se reúnan con senadores de esas dos colectividades para explorar acuerdos alrededor de la posibilidad de votar a favor de la resurrección de la polémica iniciativa.

Y si se llega a un eventual acuerdo, la Casa de Nariño comenzaría a consolidar unas mayorías a su favor. Con un considerable número de parlamentarios de esos dos partidos votando por la reforma, con los votos del Pacto Histórico (20), Comunes (5) y unos 6 de Alianza Verde que habitualmente acompañan al Gobierno en el Senado habría esperanzas para que la reforma continúe con ese trámite legislativo.

"Podemos salvar la reforma de la Salud. Si la mayoría de los senadores vota a favor de continuar el trámite, la Reforma seguirá su curso. ¡Exijamos que así sea!", opinó Arias.

No es una tarea sencilla, pero en el Gobierno son optimistas ante la eventual resurrección, que se daría en medio de duros enfrentamientos de entre el presidente Petro y el senador Name, quien no obstante a sus diferencias con el Ejecutivo está dándole trámite a la apelación según no establecido por la Constitución Política y el reglamento del Congreso.

No obstante, seguirían otros obstáculos. Si las mayorías del Senado dan vía libre para que el trámite siga, será Name quien decida en cuál comisión será. Según varias fuentes del Congreso, todo indica que en ese escenario la reforma llegaría a la Comisión I del Senado, donde el Gobierno no la tiene fácil y hay voces muy críticas como la del senador Humberto de la Calle. Eso se suma otro problema, que la reforma, si no hay sesiones extras, debe estar aprobada antes del 20 de junio o se hunde por falta de trámite.

Se espera, entonces, que el miércoles de la siguiente semana se conozca el informe y posteriormente Name cite a la plenaria para que tome una decisión definitiva sobre el proyecto de salud.

Si bien algunos sectores han manifestado dudas sobre el proceso, y temen posibles vicios de trámites, lo cierto es que tanto la Constitución Política como la ley 5.° dan vía libre a este mecanismo que solo se ha utilizado dos veces en el Legislativo y tuvo éxito en una oportunidad, pero la Corte Constitucional tumbó la decisión porque se hizo en una conciliación y la ley establece que solo aplica para proyectos de ley y, específicamente, para su articulado.

"La plenaria, previo informe de una comisión accidental, decidirá si acoge o rechaza la apelación. En el primer evento, la Presidencia remitirá el proyecto a otra Comisión Constitucional para que surta el trámite en primer debate, y en el último se procederá a su archivo”, dice el reglamento del Congreso.

