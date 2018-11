Propuesta de IVA no tendrá un camino fácil en el Congreso

No parece tener muy buen ambiente en el Congreso el proyecto de ley de financiamiento que radicó el Gobierno el martes y que plantea, entre otras propuestas, ampliar el IVA a casi toda la canasta familiar. Diferentes partidos políticos ya parecen haber fijado sus posiciones, especialmente en cuanto al cobro de este impuesto, que no la tendrá nada fácil en el Capitolio.

Además de ampliar la base para el cobro sobre los bienes básicos, el Gobierno planteó cárcel para evasores, bajar la tasa de renta para empresas y subir la de las personas naturales.



El expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo de la bancada del Centro Democrático, destacó asuntos positivos del proyecto del Gobierno y dijo que “hay otros aspectos discutibles”.



De hecho, se refirió al tema del IVA como algo “muy difícil” y sugirió buscar alternativas. Este jueves escribió en su cuenta de Twitter: “El presidente Duque tiene el talento y la convicción para encontrar las mejores alternativas a fin de recuperar la confianza y la economía, activar la pequeña empresa y la creatividad, y crear empleo de calidad y con remuneración digna”.

Y unas horas antes había trinado: “Nosotros creemos que la paz de este país reposa en la estabilidad social, que es la garantía de la estabilidad democrática. Por eso, a lo largo de la campaña, se propuso menos impuestos y más remuneración”.



El exmandatario manifestó hace algunas semanas que su partido no acompañaría una norma que ampliara el cobro del IVA. Sin embargo, aún no se conoce una posición oficial del Centro Democrático. El tema será objeto de reuniones de bancada en Senado y Cámara en los próximos días.



“Me parece muy bien que haya un impuesto simplificado para pequeñas empresas que facturan hasta 2.800 millones de pesos al año. Eso le ayuda mucho a la tienda, al pequeño comercio, a la pequeña industria, que pagarían todo con una sola tarifa, que incluiría el ICA y el IVA, y les daría una ventaja competitiva”, opinó Uribe.



La senadora María del Rosario Guerra subrayó que el proyecto tiene unas propuestas buenas que van a generar empleo y un mayor compromiso de ahorro. Además, resaltó que se busque bajar el IVA.

El uribismo quiere ajustes

Dentro del uribismo también hay quienes quieren ajustes, como Fernando Araújo. “La reforma va a generar empleo. La devolución del IVA es posible y Colombia tiene los sistemas para hacerlo. Sin embargo, nos falta incluir el necesario alivio a la clase media”, afirmó el senador costeño.



La senadora Guerra hizo énfasis en que el asunto será tema de debate del partido, pero fue enfática en señalar que van a apoyar al Gobierno a fin de que tenga los recursos para que haya equidad y crecimiento. “Lo peor es quedarnos como estamos hoy”, puntualizó.



Por los lados de la Cámara, se citó una reunión para este martes de los representantes con el expresidente Uribe y la jefa del partido, Nubia Stella Martínez, con el fin de fijar la posición de la bancada en esa corporación.



Entre los que no están muy convencidos de las bondades del proyecto de ley en otros partidos está el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical. “Ya se está generando la unanimidad en el Congreso para rechazar el IVA en la canasta familiar. Eso no lo vamos a acompañar”, dijo el congresista, quien indicó que parte de esos recursos habrá que buscarlos mediante la lucha contra la evasión y el contrabando, y con una mejora del recaudo.



“No podemos ser irresponsables y afectar a la clase media con el IVA. Si se grava el consumo, la gente va a preferir ahorrar que salir a comprar, y eso en últimas va a afectar a las empresas”, enfatizó Aguilar.



Su colega liberal Fabio Amín dijo que si el Gobierno “insiste” en incluir la ampliación de la base, “no contará con nosotros. El partido ya dejó en claro que no va a votar el IVA a la canasta familiar”.



Para Amín, la ley de financiamiento es otra de “las fallidas intenciones” del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “que no deja de cometer ligerezas que no caen bien ni en el Congreso ni en la opinión” y que, por el contrario, según él, comienzan a afectar al Gobierno.



José David Name, senador de ‘la U’, anticipó que no votará el proyecto porque la extensión del IVA a la canasta familiar “es una medida que afecta gravemente a los colombianos”.



Por los lados del Partido Conservador, el representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina le pidió al Gobierno que “reconsidere” la ampliación del gravamen a las ventas a la canasta familiar y busque otras formas de financiamiento.



Estas opiniones son una alerta temprana de que el Gobierno tendrá un gran trabajo en el Congreso para poder sacar adelante este proyecto.



