Un censo para la población con discapacidad visual y programas para los cuidadores de personas como él son las principales propuesta de Juan Sebastián Ortega, un abogado invidente que buscará una curul en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones. Ortega habló con EL TIEMPO.



¿Cuál es la motivación para buscar un escaño en el próximo Congreso?

​

En este momento en Colombia la población discapacitada somos algo así como 3,5 millones de personas y no tenemos ni un representante a la Cámara, ni un senador, ni un concejal. Somos una comunidad que tenemos muchos índices adversos y mayores necesidades insatisfechas que el resto. Por eso he querido tomar esta bandera.



¿Usted cómo perdió la vista?



Yo nací prematuro en la ciudad de Cúcuta y la incubadora en la que ingresé no tenía toda la tecnología que me permitiera una protección ocular adecuada y la luz de este aparato me quemó la retina. En ese momento se tuvo que escoger entre salvar los pulmones y los ojos y no hubo mucha opción. Esto fue en 1995. De ahí se derivó una discapacidad visual prematura que fue avanzando gradualmente hasta los 5 años, cuando tuve la pérdida total de la visión.

¿Cree que hay abandono de los políticos a la población con discapacidad visual?

​

Creo que hay muchas normas, pero no hay manera de hacerlas cumplir, el cual es un problema en general de las leyes en Colombia. En el caso de la discapacidad visual no hemos tenido una persona que llegue a representarnos y a veces hay cosas que solamente se saben con la experiencia. Yo, por ejemplo, he hecho activismo en redes sociales con esta población y otras iniciativas que surgen de las entrañas de esta comunidad y sus necesidades.



¿Cuáles son sus propuestas para esta población en caso de ser elegido?



Creemos que es fundamental tener un censo de la población con discapacidad visual. En 2018 hubo un inconveniente grave para el Gobierno Nacional porque no incluyó a esta población en varios eventos nacionales. Estamos proponiendo que haya un censo específico que tiene que partir de un acuerdo político sobre lo que es la discapacidad. También está todo el tema de cuidadores, porque este es un tema que no es solamente de esta población, ya que este es un asunto que también afecta a las familias.



¿Cómo es este tema?



En algunas ocasiones hay una dependencia funcional y hay familiares que no pueden continuar con sus actividades laborales o formativas y con su vida normal. Para ellos el Estado no ha brindado una solución. De igual forma queremos promover una forma para que el Estado se apersone de la rehabilitación de nuestra población. Buscamos que en cada ciudad haya al menos un instituto para personas con diferentes tipos de discapacidad.

