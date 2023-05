La Cámara se salvó de pasar por la vergüenza de quedar como un “apéndice del Senado”, como consideraban varios representantes, al llegar al acuerdo de seguir el debate del plan Nacional de Desarrollo durante la jornada del jueves y consolidar un texto propio. No obstante, aún sigue con la presión de terminar el debate lo más pronto posible, puesto que el Senado está a la espera de que finalice la discusión para conciliar e incluso votar el texto final en la madrugada del viernes.



El presidente del Congreso, Roy Barreras, ha puesto una presión extra a la Cámara, más allá de la condición legal de tener listo el texto antes del 7 de mayo o el presidente Gustavo Petro puede emitirlo por decreto. En un intento por agilizar el trámite y no tener que sesionar en las jornadas del viernes o sábado, el presidente del Senado ha puesto varias horas límites que han puesto a correr a la otra corporación del Congreso.

La presión comenzó desde la noche del miércoles. El debate en el Senado fue mucho más rápido y para las 6:45 de la noche ya tenían todo el Plan Nacional de Desarrollo aprobado. En la Cámara surgió el temor de que Barreras hiciera una “jugadita” y citara a sesión hasta el próximo martes, 9 de mayo, lo que implicaría que no habría tiempo para conciliar y deberían quedarse con el texto que ya había sido votado a su totalidad.

Roy Barreras y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

No obstante, a eso de las 7 de la noche, el presidente de la Cámara, David Racero, se desplazó hasta la plenaria de Senado para llegar a un acuerdo. Ambos presidentes del Congreso definieron que se daría hasta las 9 de la noche para votar todo el texto, conciliar y que a las 12 de la medianoche del jueves se votara la conciliación.



La hora limite sembró dudas en la plenaria y en el intento de agilizar se agruparon múltiples artículos en bloque. Varios representantes se quejaron de que no sabían si quiera que estaban votando y que el trámite estaba completamente viciado, puesto que no se terminaban leyendo cómo quedaban los artículos tras su trámite.

Por otro lado, se les pidió a los partidos que escogieran los artículos que consideraban más importantes ahondar en la discusión y el resto se agrupó para votar. Aún así, no se logró avanzar mucho. Hacia las 9 de la noche llegó la propuesta de que se acogiera lo votado por Senado y así evitar tener que conciliar.



Muchas bancadas se opusieron, pues desechaba todo lo tramitado por la Cámara. Otros lo vieron como una forma de superar los posibles vicios en los que se incurrieron por el afán. Roy Barreras estaba a la espera de la decisión de la Cámara.

Continúa la votación del Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de Representantes. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Esto sirvió para llegar a otra fórmula. La Cámara comenzaría a sesionar temprano el jueves para que al mediodía estuviese listo el texto y dedicar la tarde para la conciliación. El presidente del Senado puso nuevamente una hora límite, las nueve de la noche. Para esa hora debe estar el texto conciliado, pues espera anunciarlo y que la votación del texto final se haga a la madrugada del viernes.



Sin embargo, el debate en Cámara ha tardado más de lo esperado. Llegando hacia las cuatro de la tarde, el debate seguía y quedaba una veintena de artículos por debatir. Incluso, quedaban los más álgidos, los varios fondos propuestos y las facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro.



Por el momento no se ha anunciado un cambio en la citación a Senado, por lo que la Cámara todavía tiene en su contra el tiempo, puesto que tiene que sacar adelante las discusiones más álgidas, nombrar conciliadores y que estos tengan un texto final antes de las 9 de la noche.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

