‘Taxistas son los más beneficiados si reglamentamos las plataformas’

El pulso que se vive en el Congreso por la regulación de las plataformas digitales de transporte, como Uber y Beat, ha resultado tan tensionante que incluso el proyecto que busca reglamentarlas lleva más de un mes en agenda sin que se pueda dar de fondo la discusión.

Según explicó el congresista Mauricio Toro, autor del proyecto, inicialmente se logró presentar una ponencia positiva mayoritaria, lo que es un gran avance, pero luego se “formó un zafarrancho” y no se ha logrado discutir el articulado de la iniciativa.



Detrás de todo, según Toro, está la presión del Gobierno por “engavetar el proyecto” y el cabildeo del gremio de los taxistas que le han puesto tantas demandas al congresista que ya lo están poniendo en aprietos económicos.



¿En qué va el proyecto que busca regular las plataformas digitales de transporte?



Por primera vez en la historia logramos que se radicara una ponencia positiva mayoritaria. Este proyecto siempre había sido engavetado por la presión del Gobierno Nacional y el lobby de los taxistas.



Sin embargo, fueron tantas las proposiciones que se radicaron que el presidente de la Comisión Sexta de la Cámara decidió crear una subcomisión para analizar estas propuestas. En total hicimos seis reuniones que salieron muy positivas, logramos llegar a un consenso.



Pero quienes se oponen al proyecto, que son los miembros de la Colombia Humana junto con mi copartidario León Fredy Muñoz, se retiraron de la subcomisión y cuando ya íbamos a darle primer debate al proyecto ellos pidieron reabrir la discusión de la ponencia y se formó un zafarrancho.



Llevamos más de un mes con el proyecto en agenda y nada que se debate ¿qué está pasando?



Lo primero que hay que decir es que esta no es una pelea contra los taxistas, el proyecto buscar es ayudarles a todos estos sectores, incluidos los taxistas.

El inconveniente es que los taxistas no quieren que se reglamenten las plataformas, quieren mantener el monopolio. Si por ellos fuera, hasta prohibirían caminar. Lo que queremos es hacer el servicio público de pasajeros en vehículo privado sea una realidad.

¿Por qué tiene tanto poder el cabildeo de los taxistas?



Ellos ponen ediles, concejales, alcaldes. Ellos ayudan a bastante gente y luego cobran, por decirlo de alguna manera, en la presión que están haciendo. Hay congresistas que están convencidos de que la única manera de zanjar la discusión es regular las plataformas.



Quienes más pierde por la falta de regulación son los taxistas, porque ellos están participando en una cancha desequilibrada, en la que ellos tienen un montón de requisitos mientras que las plataformas no. Buscamos eliminar cargas a los taxistas y ponerles responsabilidades a las plataformas.



¿Qué dice el Gobierno?



El Gobierno se ha encargado de torpedear el proyecto. En 2019, los taxistas se reunieron con el presidente Iván Duque y acordaron con él que no se unían al paro nacional que se dio en ese momento a cambio de que el Gobierno no apoyara la regulación de estas plataformas digitales. Y a las pocas semanas fue que salió la famosa sanción a Uber que lo sacó del país por un tiempo.



Y ahora están haciendo lo mismo, estamos cerca de un paro, el proyecto iba bien y los taxistas fueron de nuevo donde el Presidente y el proyecto quedó en una situación confusa.



¿No es obvio que si entra más vehículos a prestar el servicio de transporte se les van a bajar los ingresos a los taxistas?



No van a entrar más vehículos porque las plataformas ya están, llevan más de 10 años rodando. El mercado es claro en que si entra un vehículo y no hay suficiente demanda, este vehículo tendrá que salir. El mismo mercado se encarga de equilibrar.



Los estudios indican que en Bogotá hay 52 mil taxis y se estima que se necesitan 120 mil vehículos para transportar a los bogotanos. Eso quiere decir que hay espacio para taxistas y para plataformas.



En cuanto al usuario, ¿qué diferencia habría entre pedir un taxi o un vehículo en Uber o Beat?



El proyecto de ley dice que los taxistas podrán cobrar tarifa dinámica, como hacen las plataformas, siempre y cuando se cambien a taxímetro digital. Hoy el taxímetro análogo genera desconfianza.



El usuario podrá escoger cómo se quiere movilizar basado en quién le brinda mejor servicio. Si las plataformas no están reglamentadas y recibe un mal servicio o le hacen un cobro excesivo, ¿usted ante quién se queja si no están reglamentadas? Tenemos que darle seguridad al usuario.



¿Cómo se busca equilibrar la cancha?



Las plataformas, por ejemplo, van a tener que pagar impuestos. Van a tener una oficina de atención al cliente, para que el usuario pueda ir a quejarse. Van a tener la obligación de responder.



Adicionalmente van a tener que pagar los mismos seguros que hoy pagan los taxistas y deberá exigir a los conductores un pase similar al que tienen los taxistas.



¿Qué va a pasar con los cupos de los taxis?



Ese tema de los cupos terminó convertido en un mercado negro. Solo el 7 por ciento de los taxistas son propietarios de su propio cupo, el resto es de grandes tenedores. Lo que plantamos es eliminar el sistema de cupos.



A los taxistas que ya tienen cupos se les va a reconocer el valor de la inversión. Las plataformas van a poner el 3 por ciento de sus ventas para alimentar un fondo de compensación de cupos administrado por el Ministerio de Transporte que irán para los taxistas propietarios de cupo.



¿Qué ha pasado con las demandas que han instaurado en su contra grupos de taxistas?



Me dijeron que me iban a denunciar hasta por haber nacido. Cada abogado me vale entre siete y ocho millones de pesos. Tengo demandas en la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Contraloría, el Tribunal de Bogotá y la Comisión de Ética del Senado.

