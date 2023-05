Este martes avanza el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo en Cámara y Senado. En la previa hubo dudas frente a una proposición que supuestamente provenía del Gobierno y que fue considerada como varios sectores como un artículo que habilitaba la “expropiación exprés” para la reforma rural integral.



Según el artículo, en caso de que un dueño de un terreno se negara a vender, el predio podía ser declarado de “interés nacional” y el Gobierno podía comprarlo de forma forzosa. El ciudadano solo tendría un periodo de máximo 20 días para impugnar la decisión administrativa y tener una respuesta de la justicia; de lo contrario, el terreno pasaría a un fondo para la reforma rural.



A muchos sectores les sonó la proposición como un intento de expropiar sin que se siguiera un debido proceso para defenderse de la medida. Ante la polémica, el Gobierno expresó que la propuesta había existido, pero que al final se habían decidido por otra muy distinta, que fomentaba la “venta voluntaria de tierras”.



Sin embargo, hubo sectores del Ejecutivo que salieron en defensa del proyecto, por lo que se entendió que había un doble mensaje. A eso hay que agregarle que la representante Katherine Miranda, que dirigió la discusión del PND, denunció que la polémica proposición la recibió de manos del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega.

Gerardo Vega, director de la ANT, ha negado que se vaya a hacer una "expropiación exprés". Foto: Prensa ANT.

Vega ha tomado una posición que ha resultado confusa, pues asegura que en ningún momento se ha hablado de expropiación, sino que se están buscando mecanismos más expeditos de compra de tierras. Además, el representante autor de la proposición, Jorge Bastidas, confirmó que el proyecto lo había hecho de la mano de la ANT, pero que había sido descartado por el Gobierno en marzo.



Ante la confusión y los mensajes encontrados, el Ministerio de Agricultura, a través de su nueva cabeza Jhenifer Mojica, ha dicho que hay instrucciones puntuales por parte del presidente Gustavo Petro de no apoyar la propuesta.



Esto ha sido complementado con pronunciamientos por parte del ministro del interior, Luis Fernando Velasco, que en distintos espacios periodísticos ha dicho que ese “artículo no lo apoya el Gobierno” y que, incluso, pedirá que sea retirado.



Ante el no apoyo oficial del Gobierno, es poco probable que el artículo sobreviva si es puesto a consideración de la cámara y el Senado. Además, ya son varios los sectores que han dicho que no comulgan con la propuesta, incluso varios que aún permanecen cercanos al Gobierno, como la Alianza Verde.



“El Congreso de Colombia no va a aprobar la expropiación de tierras exprés. Ya hay instrumentos legales para esos propósitos, con el debido proceso y garantías para las partes. Sobre la peligrosa proposición que quieren meter en el PND: conmigo no cuenten”, dijo la representante Catherine Juvinao.