Temprano en la jornada del viernes, especificamente en la madrugada, el Gobierno de Gustavo Petro logró la aprobación de su Plan Nacional de Desarrollo. Las dos corporaciones del Congreso le dieron el sí a la que será la hoja de ruta del Ejecutivo en los siguientes cuatro años. Ahora solo falta que el presidente lo promulgue.

Por los lados de Senado, la actividad apenas comenzó en la noche del jueves, cuando la Cámara terminó de votar todo el texto. En cambio, esta última corporación tuvo una jornada maratónica, comenzó a las 9 de la mañana y se fue hasta la madrugada del otro día.



Tras el fin del debate en Cámara, conciliadores de las dos corporaciones del Congreso se reunieron en la oficina de Roy Barreras para establecer un solo texto. El procedimiento fue a puerta cerrada. Lo que era un mero trámite, terminó siendo todo un acontecimiento, puesto que justo cuando comenzaba se conoció que el Consejo de Estado anulaba la elección del presidente del Senado, Roy Barreras.

En plenaria del senado es aprobado con 65 votos a favor y 21 en contra, el Plan Nacional de Desarrollo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Este hecho condimentó un acto de mero procedimiento. Barreras salió de la conciliación para atender a la prensa y anunciar que respetaba la decisión tomado por el alto tribunal administrativo.



Luego de varias horas de conciliación, los senadores y representantes salieron a sus respectivas plenarias para socializar el texto logrado y votarlo a la madrugada del viernes.



En cada cámara hubo un procedimiento un tanto distinto. En el Senado, la sesión se gastó en mensajes a favor de Roy Barreras. En cambio, en Cámara se demoró hasta que se probó que el informe había sido radicado a tiempo.

Como ocurrió en el debate de la última semana, el trámite fue más ágil en Senado. En esta corporación se leyó el informe y los senadores de oposición se quejaron de no tener acceso previo a la ponencia.



El senador David Luna, de Cambio Radical, anunció que votarían de forma negativa el informe de conciliación debido. Este cuestionó que no hubo ningún conciliador de Senado representando la oposición y que no pudieron tener acceso previo a la ponencia final. Estos fueron sus argumentos para darle el no al texto de Gobierno. Un pronunciamiento similar tuvo el Centro Democrático. Al final, la corporación tuvo 65 votos a favor del informe de conciliación y 21 en contra.

Francia Márquez se dirigió a la plenaria del Senado tras aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Tras la aprobación en el Senado, la vicepresidenta Francia Márquez se manifestó para agradecer el trámite. "Vamos a cerrar brechas. En este plan buscamos que los colombianos se sientan con garantías. Buscamos la garantía de las poblaciones", dijo Márquez, que señaló que sabe que hay "puntos distintos de vistas", pero que se demostró que se puede construir en la diferencia.



Por los lados de Cámara, el tema pasó por las dudas de la publicación de la ponencia. Mientras que la vicepresidenta daba el discurso de la victoria en Senado, la corporación seguía en las dudas de si podía votar o no.

En plenaria de la Cámara de Representantes con 128 votos a favor y 24 en contra, aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

Redacción Política

Presidente Petro celebró la aprobación

Minutos después de que fuera aprobada la conciliación por Senado y Cámara, el presidente Gustavo Petro celebró la decisión mediante un trino en su cuenta de Twitter.



"El Congreso de la República ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo: 'Colombia Potencia mundial de la Vida'; con mi firma se convertirá en ley de la República y comenzará de lleno nuestro gobierno", comenzó escribiendo.



Luego, señaló que hasta el momento habían gobernado con el Plan que había sido aprobado durante el Gobierno de Duque.



Finalmente, le agradeció a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

El Congreso de la República ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo: "Colombia Potencia mundial de la Vida"; con mi firma se convertirá en ley de la República y comenzará de lleno nuestro gobierno.



Hasta ahora habíamos gobernado con el Plan de Duque.



Gracias a los Senadores… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2023

