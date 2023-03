La representante a la Cámara Saray Robayo, del partido 'de la U' y elegida como la mejor entre sus compañeros el semestre pasado, habló con EL TIEMPO sobre lo que han sido estos meses de trabajo para sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Considera que es un proyecto completo, pero reconoce que se debe seguir puliendo en los debates.



"Veo un presidente que está solo y hay que rodearlo, hay que acompañarlo. Por eso, lo que hemos hecho con el Plan de Desarrollo es proteger esos cinco ejes, que son buenísimos, son hermosos. Es un Plan Nacional completo, hay que seguirlo puliendo y para eso serán los debates", aseguró.



Dijo, además, que su partido está firme con el Gobierno. Reconoció que aunque tienen diferencias "en algunos temas, pues se arreglan, se hablan y se solucionan".



Usted fue elegida como la mejor representante a la Cámara el semestre pasado. ¿Por qué obtuvo este reconocimiento?



Creo que obtuve el reconocimiento por parte de los compañeros, porque fue una encuesta, por ser joven, por ser nueva y por haber logrado una gran gestión, sobre todo, en la reforma tributaria, en la que fui ponente el año pasado y logramos que no se tocara el pan, ni la leche ni los quesos, que es lo que hoy en día la gente vulnerable es con lo que se alimenta. En poco tiempo logré una gestión y alzar la voz como mujer joven, de región, también para proteger a esas personas vulnerables.

Saray Robayo, representante a la Cámara por 'la U'. Foto: Prensa Saray Robayo.

¿Cómo arranca este semestre, que es el de las reformas del gobierno Petro? ¿Cómo ve el panorama?



En este momento estamos trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos tratando se hacer, como ponentes, brindarles mejores oportunidades a las clases más vulnerables, a las comunidades tradicionalmente excluidas y que Colombia sí sea, realmente, la potencia mundial de la vida, como se llama el plan. Esto, que no quede en el discurso. Se ha priorizado muchísimo a los grupos étnicos, pero también a los campesinos, hemos estado también priorizando las vías, sobre todo esos caminos vecinales, esas vías terciarias que tanto necesita Colombia para conectarse, no solamente entre regiones sino intermunicipales.



¿Y las reformas?



Las reformas a la salud, laboral y pensional están siendo analizadas, cada una entrará por sus comisiones, eso tiene diferentes actores políticos y sociales, creo que hay que construir sobre lo construido, sin dañar lo que se ha venido desarrollando y haciendo de buena manera durante varios años. Lo que hay es que lograr mejorar los aspectos en los que hoy los colombianos están siendo afectados o no están siendo beneficiados en cada sector. Buscaré que las personas más vulnerables, así como lo hice en la reforma tributaria, tengan los mayores beneficios, sin dejar a un lado el sector agrícola e industrial porque son los que impulsan la economía del país. Creo que son unas reformas que buscan una transformación, un progreso. Sin embargo, esas reformas estarán estudiadas por las comisiones donde entren. Realmente he estado muy enfocada en el Plan Nacional de Desarrollo.

¡Lo logramos! Incluimos dos importantes vías para nuestro dpto en el #PND, la Transversal del Sur que comunica el Alto Sinú con el San Jorge y la vía Chinú-Lorica. Beneficiando a 800mil habitantes de 15 municipios de Córdoba.

¿Cómo analiza el ambiente político?



Creo que el ambiente político está un poco convulsionado, pero veo al Gobierno con grandes iniciativas de proteger estas reformas que beneficiarán a los colombianos, sobre todo a esos colombianos que nunca han estado protegidos por el Estado y que hoy el gobierno del presidente Petro quiere reforzarles ese ambiente de seguridad y de protección.



El presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que este mes y medio de extras se perdió, pero ustedes sacaron adelante la ponencia del Plan de Desarrollo luego de estudiar más de 1.300 proposiciones. ¿Qué opina?



Realmente, el trabajo que hemos hecho en las comisiones económicas conjuntas ha sido exhaustivo. Llevamos un mes y medio estudiando el Plan de Desarrollo, los cinco ejes transformacionales, los artículos que radicó el Gobierno, además de reuniones con los ministros y, además, las revisiones de los artículos nuevos que fueron más de 1.800. No creo que se haya perdido nada, ningún trabajo, porque, precisamente, en este mes y medio de trabajo se construyó la ruta del gobierno de Gustavo Petro hasta el 2026. Entonces no creo que sea un trabajo perdido, más bien creo que ha sido maravilloso y ha sido mágico que todos los congresistas nos pusiéramos de acuerdo para una ponencia.

Facebook Twitter Linkedin

Primer debate del Plan Nacional de Desarrollo. Foto: Planeación Nacional

¿Qué balance hace de estos meses de Gobierno? En las últimas semanas se han dado crisis por el escándalo de Nicolás y la salida de Alejandro Gaviria del gabinete.



En todo gobierno hay tensiones, no siempre los ministros comulgan con los presidentes y por eso vemos que hay tantos cambios de ministros, no solamente en este gobierno sino en los anteriores, que han sido de derecha. Es un gobierno de izquierda, que por primera vez gobierna en Colombia, entonces, realmente, creo que el ambiente es apenas normal que se estén dando este tipo de altibajos. Veo un Gobierno protegido, un Gobierno robusto, con unas metas claras para lo que es la ruta del trabajo del gobierno Petro. Sin embargo, veo un presidente que está solo y hay que rodearlo, hay que acompañarlo. Por eso, lo que hemos hecho con el Plan de Desarrollo es proteger esos cinco ejes, que son buenísimos, son hermosos. Es un Plan Nacional completo, hay que seguirlo puliendo y para eso serán los debates.

'La U', que es de la coalición de Petro, está firme de cara a este inicio de semestre de Congreso?



En el partido de 'la U' estamos completamente jugados con el Gobierno porque, aunque tenemos muchas diferencias en algunos temas, pues se arreglan, se hablan y se solucionan. Sin embargo, protegemos lo que es la manera progresiva de mejorar lo que es el Estado colombiano, este hermoso país, que sí necesitaba un cambio y que nosotros como actores políticos le podemos inyectar una dinámica diferente a este gobierno y creo que está siendo bien recibida.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA