La inclusión de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que cambia los tiempos de la primera revisión tecnomecánica de los carros nuevos sigue causando extrañeza.



(Además: Contrarreloj del Gobierno en el Congreso: 48 días para aprobar 29 proyectos)



El artículo 344, que ya fue aprobado en el primer debate por las comisiones económicas, establece que la primera revisión de los carros particulares ya no será a los seis años, como lo establece la norma actual, sino que será a los cinco.

Esto lo harán modificando el artículo 52 de la Ley 769 de 2002. Y se plantea, además, que “los vehículos nuevos de servicio público, así como las motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula”.



(Lea también: La confesión de Prada: 'Me tomó por sorpresa radicación de la ponencia de salud')



Pero el gobierno del presidente Gustavo Petro no tenía en su proyecto inicial esta propuesta, sino que nació por iniciativa legislativa. Los autores de lo que algunos ya califican como un ‘mico’ son los representantes a la Cámara Jezmi Barraza y Álvaro Monedero, ambos del Partido Liberal.

Facebook Twitter Linkedin

Tercer día de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Foto: Planeación Nacional

La idea inicial de los parlamentarios era más osada: que la revisión se hiciera a los cuatro años, pero finalmente el Gobierno avaló la proposición de los cinco años de uso del carro nuevo.



Según Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, el cambio de reglas de la revisión es estratégico para la Nación y por eso avaló la proposición. “Yo creo que está atado muy fuerte al tema de la transición energética y de la seguridad vial. La propuesta inicial que vino del Congreso era pasar de 6 a 4 años, pero se dejó en 5”, dijo en entrevista con este diario.



(Siga leyendo: Las conclusiones de la cumbre entre Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa)



Mientras los autores del artículo señalan que lo que se busca es salvar vidas, lo cierto es que también podría generar millonarias ganancias a los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA).

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Iván González es filósofo de la Universidad Javeriana. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Por ejemplo, el año pasado se vendieron en el país más de 262.000 carros nuevos, los cuales tendrían que hacer su revisión en el 2028. A precios de hoy, cuando este trámite vale 258.084 pesos, estaríamos hablando de un adelanto de ingresos de más de 67.000 millones.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO señalan que la representante Barraza, miembro de una poderosa familia de empresarios y políticos de Soledad, Atlántico, fue la principal promotora del artículo y quien habría logrado convencer al Gobierno de su aval al nuevo texto que se votó sin mayor discusión.



(En otras noticias: Canciller Leyva inauguró semana por 'la Paz y la Memoria')



Este diario intentó comunicarse con la representante para conocer por qué ve pertinente la inclusión del artículo en el Plan de Desarrollo, pero al cierre de esta edición no había respondido.



Monedero, por su parte, afirmó que Colombia es uno de los pocos países que no tienen la revisión a los cuatro años y dijo no hay ningún negocio detrás de este artículo más allá se preservar vidas. “Eso va en contravía de la seguridad. Lo que queremos es proteger la vida, ahí no hay negocio”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA