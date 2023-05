Mientras el Congreso de la República debatía este miércoles el Plan Nacional de Desarrollo, la Guardia Indígena protagonizó una protesta en la entrada del Capitolio. “Que viva la reforma de la salud”, corearon en repetidas ocasiones.



No obstante, este hecho no pasó a mayores y no afectó la discusión en el Senado y la Cámara de Representantes, aunque fue duramente criticado por algunos sectores por considerarlo como una presión al Legislativo que se da tres días después de que el presidente Gustavo Petro hizo un llamado al pueblo para defender las reformas en la plaza pública.



A las 10 de la noche, la Cámara de Representantes, luego de una acalorada discusión sobre si acogía o no el texto de Senado, decidió levantar la sesión y citar para hoy a las 8 de la mañana para terminar de discutir los 38 artículos restantes.



Guardia Indígena en el Congreso. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Mientras tanto, el Senado esperaba, pues terminó la totalidad del articulado a las 6:40 p. m.



Incluso, Roy Barreras, presidente del Congreso, le pidió al equipo del Gobierno ir a la Cámara para ayudar a agilizar la discusión y evitar tener que votar la conciliación mañana. Y él mismo fue: “Háganle que me tengo que ir a la Cámara a ayudar”, les dijo a periodistas antes de declarar que “tenemos un Plan de Desarrollo justo y futurista.

Vamos, ahora, a asegurarnos que ese Plan se convierta en acciones y en soluciones concretas para los colombianos”, comentó Barreras a periodistas tras suspender la sesión a la espera del avance de la Cámara.



De hecho, dio tres horas para tomar una decisión e impulsar el acogimiento del texto aprobado en Senado.

Roy Barreras y Luis Fernando Velasco. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

No obstante, esta corporación poco avanzó. Por eso, el Partido Conservador hizo una proposición para que se acogiera el texto aprobado en el Senado, pero las cuentas no eran claras sobre si prosperaba o no. Incluso, se propuso que se acogieran solo los 38 artículos faltantes, pero las mayorías no eran claras.



“Yo no quiero tirar por la borda lo que hemos hecho”, comentó el presidente de la Cámara, David Racero, quien reconoció que esa corporación se dejó coger del tiempo.

“Una afrenta a la Cámara y a los millones de colombianos que votaron por nosotros”, aseguró, por su parte, el representante liberal Juan Carlos Losada.



“Se nos agotó el tiempo”, agregó Racero, y explicó que él considera que se debe votar y habló, incluso, de votar la conciliación el viernes, algo que no quiere Barreras, pues los tiempos quedarían apretados para aprobar antes del 7 de mayo. Si no está aprobado este día, el Presidente puede sacar el Plan Nacional de Desarrollo vía decreto.

Finalmente, Racero decidió citar la plenaria para hoy, que incluso deberá votar la moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva, la cual no tiene ambiente. Mientras tanto, Senado esperará a que la Cámara termine el articulado hoy mismo y ya eligieron los conciliadores: Juan Felipe Lemos, Alberto Benavides, Juan Diego Echavarría, Angélica Lozano, Liliana Bitar y Jhon Jairo Roldán. Bajo este panorama, solo hasta el viernes se votaría la conciliación, situación que quería evitar Roy.



“Vayan a descansar, por favor”, les dijo Racero a sus colegas al levantar la sesión.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA