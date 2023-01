Tiempos de tormenta se viven al interior del Pacto Histórico. La senadora Piedad Córdoba insultó a dos de sus más reconocidos líderes, el presidente del Congreso Roy Barreras y el embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti. El legislador, en respuesta, dijo comprenderla por el dolor que ella debe estar sufriendo tras la extradición de su hermano.

Este pulso empezó cuando este domingo, en la sección En Secreto, EL TIEMPO reveló que para Córdoba ha sido un infierno su desembarco en el ahora gobernante Pacto Histórico.



Este diario recordó que el martes pasado hubo diligencia de la senadora ante la Corte Suprema por la denuncia penal que le interpuso Federico Gutiérrez, en relación con supuestos actos de desprestigio y de juego sucio que se habrían dado en la pasada campaña presidencial.



Antes de empezar a responder por esos hechos, la senadora se tomó un buen tiempo para hablar de otros asuntos.



Dijo que entrar al Pacto Histórico fue una ventana al infierno, cuestionó a ese partido y dijo que la han maltratado y perseguido; y sobre lo que denunció Fico alrededor del denominado Pacto de La Picota y de la campaña negra, ella señaló que no estuvo en esa cárcel y que todo fue orquestado por algunos miembros de la campaña petrista.



Posteriormente, la senadora, en entrevista con Semana, dijo que en esa colectividad "hay gente muy buena, extraordinaria, maravillosa, gente con expectativas, que quiere otro país. Lo que pasa es que estamos envueltos en gentes como Roy y Benedetti, que tienen otras apuestas. Han estado en todos los partidos, pero de derecha. Nosotros somos gente comprometida, promisoria, queriendo cambiar este país".



Además, Córdoba dijo que el embajador Benedetti es "un imbécil descerebrado" y a reglón seguido aseguró Barreras "es desafortunadamente el presidente del Senado".



Y luego dijo que ambos eran un par de "ratas" y sobre cómo perciben en el Pacto Histórico a ambos políticos, ella dijo: "mucha gente come callada, mucha gente se queda callada, pero a nadie, casi que al 99,9 % (de la izquierda) no les gustan".



Ante esto Barreras, respondió: "Toda consideración para una persona que está físicamente enferma y debe tener un gran dolor por la extradición de su hermano. Fui a una Clínica en Medellín en un acto humanitario a posesionarla para q pudiera pedir su incapacidad médica. Lo volvería a hacer".



Recientemente fue extraditado a Estados Unidos Álvaro Córdoba, hermano de la senadora, quien salió en un avión de la DEA desde el aeropuerto militar Catam, en Bogotá.



En noviembre del año pasado el gobierno Nacional confirmó la resolución de extradición Córdoba Ruiz, quien fue pedido por el gobierno de Estados Unidos para responder por narcotráfico.



La captura del procesado se dio el 3 de febrero de 2022 en un exclusivo sector de Medellín, Antioquia. Ese día, los investigadores le notificaron a él y a dos personas que lo acompañaban -Libia Amanda Palacio y Alberto Alonso Jaramillo- que los requerían desde Estados Unidos por cargos relacionados a tráfico de droga y porte ilegal de ametralladoras.



Según la investigación, “desde al menos julio de 2021, o alrededor de esa fecha, hasta e inclusive febrero de 2022, en un delito que fue iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de algún estado o distrito de Estados Unidos –incluyendo en Colombia, Venezuela y en otras partes–, Álvaro Córdoba Ruiz, Alberto Jaramillo Ramírez y Libia Amanda Palacio Mena y otras personas conocidas y desconocidas, de las cuales al menos una será primero llevada y aprehendida en el Distrito Sur de Nueva York”.



También señala el documento que “a sabiendas usaron y portaron armas de fuego y, para promover dicho delito, a sabiendas portaron armas de fuego, y ayudaron e instigaron el uso, el porte y la posesión de armas de fuego, entre ellas ametralladoras capaces de disparar más de un tiro automáticamente sin recargarlas manualmente mediante la simple operación del gatillo, así como dispositivos destructivos”.



POLÍTICA