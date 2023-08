Este martes, en las sesiones que se desarrollaron en el Congreso de la República, se generaron fuertes discusiones entre algunos congresistas. Algunos de los que protagonizaron un cruce de duros pronunciamientos fueron la senadora Piedad Córdoba y el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo.



Todo inició cuando Córdoba, desde la Comisión Séptima del Senado, en presencia de la vicepresidenta Francia Márquez, señaló: "Un tipo que no tiene cerebro, que se llama Polo Polo, acaba de decir que la vicepresidenrta, la única gracia que tiene, es haber condenado a una señora que le dijo simio".



Luego continuó: "Eso, Francia, tiene que ver mucho con la conciencia. Él es negro, pero no se siente negro. Es afrodescendiente, pero no se siente ello, a él le da pena".

Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico. Foto: Prensa Senado

Ante eso Polo Polo, desde la plenaria de la Cámara de Representantes, le respondió: "Respete, yo estoy muy orgulloso de mi raza negra, a quien represento en esta curul, le duela o no a la extrema izquierda de este país".



Posteriormente, arremetió contra la senadora: "Motivo de vergüenza debe ser que una mujer que es cómplice de terroristas, violadores de niños, de derechos humanos, de comunistas, que es familia incluso de personas condenadas por narcotráfico y extraditadas como su hermano, hoy esté ocupando una silla de en el Congreso de la República".



Miguel Polo Polo, representante. Foto: Instagram @miguelpolopolo

Polo Polo, por último, criticó la elección de Córdoba como senadora. Manifestó que no llegó por votos propios, "sino porque fue arrastrada por la lista cerrada del Pacto Histórico. Eso sí es motivo de vergüenza. la que no tiene cerebro aquí es ella".



Después de esta intervención, la senadora Córdoba publicó: "Miguel Polo Polo, siéntese que lo voy a peinar. Usted pregunta "¿Y Piedad Córdoba qué ha hecho?” Pues yo fui ponente y lideré la ley que creó las curules afro. Sí, Polo Polo, la misma ley que te tiene ahí sentado".



REDACCIÓN POLÍTICA