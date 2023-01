Un aspecto que ha generado controversia desde finales de 2022 y ahora a inicios de 2023 es la propuesta que incluyó el Gobierno en su reforma política que pretende sacar adelante en el Congreso de la República. Esta tiene que ver con la implementación obligatoria de las listas cerradas.



La idea ha causado varios choques entre miembros del Legislativo. Ahora, a estas discusiones, se sumó el concejal de Bogotá, Julián Sastoque.



En su cuenta oficial de Twitter, señaló: "Debería darles pena ponerse de ejemplo para defender las listas cerradas regalándole la curul a personajes como Piedad Córdoba o Alex Flórez. Extraordinario ejemplo de ‘mérito’ y ‘proyectos colectivos de cambio’ hágame el favor!!".



Ante esto, la senadora del Pacto, Piedad Córdoba - quien se ha ausentado de las sesiones del Congreso por un problema de salud - le respondió al concejal.



"A ver mijo, cuando usted tenía 10 años y jugaba pelota yo me estaba enfrentando a Uribe en persona liberando 37 secuestrados, redacté y lideré la Ley 70, defendí los derechos LGBT cuando la sigla ni existía. ¿Me puedes explicar que has hecho tú? ¿Desde qué pedestal hablas?".



La pelea no se quedó ahí. Sastoque, de la Alianza Verde, le dijo: "Desde el ‘pedestal’ de un joven de familia humilde que salió adelante con educación y esfuerzo, de esos tantos que quieren llegar a la política mientras los mismos de siempre se atornillan. Afortunadamente le rindo cuentas a la ciudadanía sobre mis resultados, no a la justicia".

Finalmente, señaló que Córdoba no tiene razón para estar pendiente de su trabajo. Pero sostuvo: "Como es mi deber se lo comparto. Cada seis meses rindo cuentas y en la calle, no solo en redes. 5 normas de ciudad ya son de mi autoría, más de 95 citaciones a control político y 700 visitas en territorio".



A la reforma política aún le quedan cuatro debates en el Congreso y uno de los pilares que más está en duda es la inclusión de la obligatoriedad de las listas cerradas en las próximas elecciones. En la coalición del Gobierno hay una división al respecto, por lo que de aquí a que arranquen de nuevo las sesiones, el reto está en dirimir las diferencias para ver si se salva la propuesta o definitivamente, se hunde.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

