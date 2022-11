Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, pidió este martes llamar a los medios de comunicación a debate sobre su papel en la democracia colombiana porque, según dijo, en la actualidad, están generando "una opinión tergiversada".

Según la senadora, “los medios de información cada vez más desinforman y sobre todo que plantean en sus diversos medios situaciones que no llevan a que la gente se informe, sino a generar una opinión información tergiversada de X o Y proyecto, de X o Y programa o X o Y persona, por lo tanto, me parecería muy importante, presidente, que esté fuera un debate que se encausara por todos los partidos y movimientos políticos del Congreso, porque creo que es un debate que le hace mucha falta a la democracia y al país”.



Esta es una nueva ocasión en la que legisladores de esta orilla política hablan de los medios de comunicación. En el mes de octubre, por ejemplo, entre varios congresistas del Pacto Histórico circuló un borrador de una propuesta de reforma de la ley de medios.



La propuesta hablaba de “democratizar” los canales de comunicación. El documento se socializó en el Congreso con el objetivo de fortalecerlo para posteriormente ser presentado.



Según el título del borrador, las asociaciones comunitarias que lo idearon buscan que se promueva el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos, la accesibilidad a internet y la “democracia informativa”. Los invitados a la reunión fueron todos miembros del Pacto Histórico o de los Comunes.



En ese momento trascendió que entre los temas que incluía ese primer borrador aparece una posible regulación de los medios de comunicación en el país, tanto públicos como privados, así como la pauta y el acceso al espectro electromagnético.



Por ejemplo, planteaba una reasignación del espectro electromagnético en su totalidad para que los medios institucionales, públicos y privados tengan partes iguales, es decir que cada pedazo de la torta corresponda a un 33,3 por ciento.



Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) aseguró en esa oportunidad que "hay que hablar más de la intención política que del contenido del texto".



Agregó que es un proyecto que recoge muchísimos temas -el borrador tiene 40 artículos- y según Bock, esto dificulta realizar un adecuado debate técnico.



"El llamado a estos sectores es que es un asunto que se debe trabajar bajo estándares más técnicos de libertad de expresión" explicó el director de la Flip.



Bock agregó que sí se puede hablar de reformas a la manera como ahora funcionan los medios, e incluso de seguridad para los periodistas. En ese sentido, opinó que ya hay ciertas normas que se pueden reforzar y dijo que están dispuestos a aportar a la discusión.



"Hay aspectos que se pueden implementar, política pública de libertad de expresión, encaminado a unos lineamientos de protección especial hacia la prensa, reforzar el valor del periodismo, reconocer parte de la violencia que se ha ejercido durante el conflicto contra periodistas", aseveró Bock.



Quienes en ese mes de octubre citaron a la reunión fueron el senador campesino Robert Daza y los representantes del Pacto Histórico Eduard Sarmiento y José Alberto Tejada.



Ahora es Piedad Córdoba quien aborda el tema. “A mí me parece muy importante que el Senado de la República, en un momento oportuno, haga un gran debate sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia colombiana", dijo ella.



"Creo que es un debate que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, más sí como con el derecho a la información y sobre todo el papel que están jugando en la democracia del país”, argumentó la legisladora.



“Por lo tanto me parecería muy importante que este fuera un debate que se encauzara por todos los partidos y movimientos políticos del Congreso porque es un debate que le hace mucha falta a la democracia y al país”, pidió.



