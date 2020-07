Piedad Córdoba: ‘Uribe y Petro deberían retirarse como yo’

La exsenadora Piedad Córdoba, quien hace unos días anunció su retiro de la vida política, pidió a los dirigentes Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático) y Gustavo Petro (Colombia Humana) seguir su ejemplo y hacerse a un lado.

Según ella, Uribe y Petro son personajes que generan polarización, por lo que considera que deberían reflexionar para que también piensen en retirarse de la política electoral.



“Dejemos el espacio para que todos los días no abramos el celular y sea el uno insultando al otro, o los dos insultándose”, dijo en diálogo con Caracol Radio.



“Creo que Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, al igual que yo, son personas que generamos mucho debate, que polarizamos, y por ello creo que tanto Petro, que es un hombre inteligente y capaz, y Uribe, que ha sido un personaje de muchos años en la política, deberían hacer lo mismo que yo: retirarse del debate electoral”, expresó.



Para ella, la confrontación cotidiana no ayuda en la búsqueda de soluciones. “Yo creo que eso no es lo que el país quiere. Por eso, la gente siente tanto desgano por la política que es tan importante en un país como Colombia.”



Para la senadora, la política es trascendental para la organización y buena marcha de las sociedades, una actividad que en su opinión cobra aún más relevancia con esta pandemia.



En su opinión, sin embargo, el trajín cotidiano de Uribe y Petro provoca un efecto contrario y es el del alejamiento de la gente, por físico cansancio, del afecto hacia la política.



Es urgente, dijo “generar otros nuevos espacios, repensar la política, reconvertirnos en la política, y yo creo que esto le generaría al país una sensación de tranquilidad y, sobre todo, en un momento que es muy difícil no solamente por el hecho de la pandemia misma, sino por todos los acuerdos y convenios económicos que ha hecho el país que lo han sumido en una profunda pobreza”.



En la entrevista reveló que cuando ella volvió a Colombia lo hizo con la clara intención de frenar la campaña de Álvaro Uribe, pero que “jamás” pensó que fuera una alternativa de poder.



Y aclaró que esa fue una de sus últimas actividades en la vida política como tal. Aunque, eso sí, quiere seguir aportando con sus ideas.



“Yo no me retiro del debate nacional, de la lucha por las ideas, del debate de las ideas, de otra forma de hacer política que realmente se parezca más a la vida de la gente y que permita amar mucho más de este país. De ese tipo de política electoral calculadora me retiro totalmente”, aclaró.



Córdoba aprovechó la entrevista para entregar sus conceptos de algunos protagonistas de la actualidad.



“Hoy quienes me atacaban y me tumbaron de la presidencia del partido, los veo campantes con Lucho Garzón de quien proliferaban (…) no es una intención real sino todo es un calculo electoral”, dijo.



Sobre otros personajes, la exsenadora dijo que el presidente Iván Duque: “Cumplió lo que prometió en la campaña que fue destrozar los acuerdos de paz, lo que deja vulnerable a los excombatientes y no logra consolidar ese proceso".



Sobre Nicolás Maduro contó que no la decepciona y que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente y conocer el proyecto bolivariano.



“Como cualquier otro ser humano se equivoca, pero es un proyecto muy diferente que genera discusión”, manifestó.



Sobre Sergio Fajardo aseguró que todavía no ve en el político antioqueño “una enjundia real importante y profunda en lo que preconiza”.



Y sobre Claudia López aseguró que si bien hay que reconocer que “hizo un ejercicio importantísimo”, “de alguna manera va entrando en ese juego de las componendas, en ese juego de la política electoral, más pensando en qué sigue aquí para allá y menos pensando en cómo realmente se reconvierte este país”.



“Obviamente la política es una pandemia nacional”, dijo Córdoba en el diálogo con la emisora y añadió que la democracia va mucho más allá del debate electoral, que ella ha sido una de las más afectadas en ese juego por ser mujer, afro y defender las ideas para consolidar la paz y ser de izquierda.



En conclusión, Córdoba les pide a Uribe y a Petro hacerse a un lado. Se trata de una petición a dos de los hombres que más han marcado la agenda pública de los colombianos en las últimas décadas.



¿Será posible? “No es salirse de la política como tal, porque todo en la vida de un ser humano es político. Lo que tenemos es que generar nuevos debates que se parezcan a la vida de la gente, debates que nos permitan amar mucho más a este país”, finalizó.

