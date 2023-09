La senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, negó su vinculación a la Sociedad Aérea de Ibagué Sadi S. A. S., ligada al piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio, quien está preso en Estados Unidos y aceptó cargos por narcotráfico.



La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que en las cuentas de campaña de al menos 20 miembros del Pacto Histórico, coalición con la que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, aparece Sadi S. A. S. en gastos de transporte y donaciones de particulares.



De hecho, en el portal de Cuentas Claras aparecen los registras de senadores como Iván Cepeda, Wilson Arias y el ahora exsenador Roy Barreras, quien fue presidente del Congreso.



El Pacto Histórico figura justificando gastos de 1.215 millones de pesos y donaciones por ese valor relacionados a la compañía Sadi S. A. S.

El piloto se entregó en Estados Unidos el pasado 8 de junio. Foto: Archivo EL TIEMPO y Tomada de Sadi.

Asimismo, aparece la senadora Piedad Córdoba, pues el gerente de la campaña al Congreso, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, distribuyó esos pagos entre al menos los 10 primeros de la lista al Senado.



Esto teniendo en cuenta que fue una campaña de lista cerrada en la que todos los recursos de centralizaron en una gerencia.

La senadora Piedad Córdoba regresa con un podcast Foto: Instagram: Piedad Córdoba

EL TIEMPO consultó a la senadora Piedad Córdoba, quien negó estar relacionada con dicha compañía aérea y recordó que estuvo apartada de la campaña del Pacto Histórico.



"Yo no estuve en la campaña. A mí me sacaron. Petro me dijo que me hiciera a un lado y que arreglara todos los problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Unos inventos...", afirmó la congresista a este diario.



