Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, reveló que no puede ir a ver su hermano, Álvaro, extraditado a Estados Unidos sindicado de delitos de narcotráfico por el presidente Gustavo Petro porque no tiene visa. Sin embargo, aseguró que él se encuentra bien y que espera demostrar su inocencia.

"No he podido hablar con él. Mi familia, sí. Lo que me dice su esposa, quien además está saliendo de un cáncer, es que él está bien, está optimista, de buen ánimo. Está en un sitio de reclusión al norte de Nueva York, en muy buenas condiciones", le dijo Piedad a Córdoba a la revista Semana.



"Si yo les contara en lo que se nos convirtió esto. Es una cosa aterradora. Todo el mundo cae como buitre. Nos decían: “Yo los asesoro”; “yo los represento”; “les vale tanto”. Una cosa absurda, grotesca, que uno no sabía qué hacer. Por acá ha desfilado todo el mundo. Unos, a pedir plata; otros, con muy buena voluntad, a decirnos: no se pongan a vender la casa", aseguró ella en la charla.



¿Tiene planes de ir a Estados Unidos a visitar a su hermano? ¿Tiene visa? le preguntó la publicación. "No puedo ir. No tengo visa. Cuando me inhabilitó el procurador (Alejandro Ordóñez), en esos días tenía que renovar la visa. De verdad, no hice el trámite. Voy a intentarlo, obviamente, no solo para ir a ver a mi hermano sino para ver a mis nietos que viven allá", respondió ella.



En la entrevista se le preguntó, asimismo: ¿se sintió decepcionada de que Petro haya firmado la extradición de su hermano?



"No puede ser una decisión que a uno le agrade. Nosotros, como familia, jamás hemos estado metidos en ese tipo de negocios. He sido una persona muy dura frente al narcotráfico. Fui amenazada por Pablo Escobar, en Medellín, porque hice una campaña en contra de él. Además, el narcotráfico tiene una deriva que es el paramilitarismo. Yo hice el primer debate en el Congreso contra el paramilitarismo, la Oficina de Envigado y me quedé sola. Todo el mundo se fue. Son como los avatares de la vida. Además, lo de mi hermano fue un entrampamiento que es la sistematicidad que ha cogido la DEA en el país. No se les olviden los casos de Jesús Santrich, del magistrado de la JEP, de la esposa de Iván Cepeda, a quien intentaron entramparla de la misma manera", dijo.



Pero, entonces, ¿por qué el presidente Petro firmó la extradición? "Aquí hay una cosa muy delicada y tiene que revisarse: hay un acuerdo de cooperación. No hay uno que tenga que ver con la extradición. A usted lo pueden capturar mañana, le montan una prueba, lo pide Estados Unidos y se va. Eso fue lo que el Gobierno firmó con Estados Unidos y eso no puede seguir así. Yo creo que él (Petro) obedeció a ese acuerdo", dijo.



A la pregunta de sí pensó que Petro, por quien hizo campaña y es amiga desde hace años, ¿iba a extraditar a su hermano?, la senadora respondió:



"No sé si por delicadeza, honradez, pero ni a Petro ni a nadie le pedí clemencia. Es un proceso desafortunado que como familia nos ha afectado terriblemente. Yo soy política. Mi vida no se acaba con la extradición de mi hermano. Tengo la absoluta certeza de que él podrá demostrar su inocencia allá y que la justicia obrará. ¿Qué tal hiciera una pataleta? Como lo extraditaron, entonces no los vuelvo a ayudar. No. Tengo un proyecto de vida y siempre ha sido ver un país distinto. Tengo una investigación preliminar por una denuncia penal que me interpuso Roy Barreras por el hecho, supuestamente, de pertenecer a las Farc. Lo más extraño es que se firmó el acuerdo de paz, todos tranquilos y yo quedé clavada con el cuento de pertenecer a las Farc", dijo.



En la conversación también aseguró que, pese a todo, ella lo respalda políticamente.

"Tenemos el interés de un país distinto, diferente y por eso lo apoyo irrestrictamente. Todos los que salimos electos en el Pacto Histórico debemos hacer un gran llamado a la unidad, a rodear al presidente, a ayudarle a acertar. Nosotros no votamos por una figura, votamos por una propuesta. Lo dije en la reunión del jueves pasado en Palacio: hay que hacer asambleas ciudadanas, es decir, que el constituyente primario, es decir, la gente, pueda participar, que los afrodescendientes, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, las iglesias, que tienen un poder impresionante en el país, también puedan participar, por ejemplo, en esta discusión de la reforma a la salud".



Aunque se mostró crítica de algunos aspectos. "Hhay una falla grande en el tema de la comunicación. La mayoría de la gente, muchas veces, está desinformada por la falta de una estrategia comunicacional. Hace falta una batalla comunicacional mucho más poderosa para que la gente se comprometa no solamente con el cambio, sino que se enamore de ese cambio. Que se enamore de lo que decían en la Revolución Francesa: igualdad y fraternidad. Si la gente está informada, sabe para dónde vamos, y conoce que esas reformas son estructurales, tiene la capacidad de empujar".



En esa línea, contó que le dijo al presidente Petro que iniciara nuevos procesos para comunicar mejor sus propuestas.



"Le dije “encadénese”. Él me dijo: “¿Cómo así que encadénese?”. Pues claro, encadénese con el país, que un día de la semana todo el mundo escuche al presidente. Que se sepa qué es lo que el presidente está haciendo y qué le está proponiendo al país. Las redes sociales cumplen un papel interesante, pero no son todo. Las redes sociales, en un momento determinado, sirven más para distorsionar que para informar. Ahí hay una falencia".



