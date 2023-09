La senadora Piedad Córdoba arremetió este martes contra sus compañeros del Pacto Histórico Roy Barreras y Armando Benedetti, a quienes, dijo a sus colegas en el Senado, detesta y le repugna.



Córdoba ha acusado en varias oportunidades al embajador de Colombia en Londres y al exembajador en Caracas, quienes durante la campaña fueron los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, de armar una campaña de desprestigio en su contra.



"Lo digo con nombre propio. Detesto a Roy, con ropa y todo, y a Bendetti. No me escondo para decir que me repugnan los dos y me repugnan por una razón muy sencilla: yo no busqué estar en el Pacto Histórico ni pedí estar en el Congreso, yo estaba en otra cosa muy distinta, a mí me buscaron. Me demoré para decir que sí porque yo decía: "Qué pereza volver a eso". Y hoy lo digo, qué pereza. La campaña de desprestigio tan berraca que me armaron esos Roy y Bendetti ustedes no se la alcanzan a imaginar", les dijo a sus colegas de la Comisión VII del Senado.



Piedad Córdoba y Roy Barreras durante cumbre del Pacto en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Córdoba, incluso, ha acusado a Barreras y a Benedetti de estar detrás de la decisión del presidente Gustavo Petro de pedirle a la senadora que se apartara de la campaña del Pacto Histórico.



"Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen", dijo el entonces candidato presidencial, vía X (antes Twitter) a la entonces senadora electa por el Pacto Histórico.



Esto a propósito de una indagación preliminar que adelantaba la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Córdoba por presuntas irregularidades en su papel como negociadora en la liberación de secuestrados por la guerrilla de las Farc, la cual se desmovilizó, en su mayoría, tras el acuerdo de paz firmado en 2016.



"Ese par de ratas de Benedetti, y dígales que yo les dije ratas, de Benedetti y Roy, bueno con perdón de las ratas también, me hicieron la vida imposible, qué humillación tan terrible", complementó la congresista.



