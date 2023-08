Esta semana, la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba ha protagonizado duros cruces de mensajes con algunos de sus colegas en el Congreso. El martes la discusión fue con el representante Miguel Polo Polo.



"Un tipo que no tiene cerebro, que se llama Polo Polo, acaba de decir que la vicepresidenrta, la única gracia que tiene, es haber condenado a una señora que le dijo simio", aseguró desde la Comisión Séptima en el Senado.



(En contexto: El duro agarrón entre Piedad Córdoba y Miguel Polo Polo en el Congreso)

Ese mismo día, también se refirió al senador JotaPe Hernández, de la Alianza Verde. "Yo fui secuestrada por Carlos Castaño. por eso me indigna cuando ese tipo HP, perdón JP, discúlpenme el lapsus, dice lo que dice sin conocer la trayectoria de uno", señaló.



Ante esto, Hernández le respondió "Piedad Córdoba no me baja de HP. No es la única, ni la primera congresista que lo hace, los ataques ya son constantes y creen que con esto me van a detener. No les tengo miedo y voy con más fuerza! No vine a hacer amigos, no me interesa la amistad de esta clase de politiqueros".

🔴PIEDAD CORDOBA NO ME BAJA DE HP! No es la única, ni la primera congresista que lo hace, los ataques ya son constantes y creen que con esto me van a detener. NO LES TENGO MIEDO Y VOY CON MAS FUERZA! No vine a hacer amigos, no me interesa la amistad de esta clase de politiqueros. pic.twitter.com/XabTj84YzQ — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) August 29, 2023

Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico. Foto: Prensa Senado

La senadora continuó con la discusión este miércoles y en su cuenta de X (antes Twitter) señaló: "Grandísimo HP, @JotaPeHernandez, le tocó su turno de peinada. Si por “HP” entendió algo malo, pues el que las hace se las imagina, Honorable Parlamentario.

HP, ya se puede ir a hacer un video, esa es su única forma de debatir, porque de frente “se le olvidan” los argumentos".



Después, en otro mensaje, le dijo: "HP, @JotaPeHernandez, venga lo sigo peinando: Usted que es el “mejor congresista del universo”, usted que es el “último estandarte moral que le queda al país”, explíqueme algo: ¿Por qué votó dos veces por Rodolfo Hernández SI SABÍA que qué estaba imputado por corrupción?".

HP, @JotaPeHernandez, venga lo sigo peinando:🪮



Usted que es el “mejor congresista del universo”, usted que es el “último estandarte moral que le queda al país”, explíqueme algo:



¿Por qué votó dos veces por Rodolfo Hernández SI SABÍA que qué estaba imputado por corrupción? pic.twitter.com/fRk2LCk2uc — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) August 30, 2023

El senador JotaPe Hernández apoyó al exalcalde de Bucaramanga en la primera vuelta presidencial del año pasado. El 22 de mayo aseguró: "Yo tengo claro que no hay un candidato perfecto, pero he decido apoyar a ese candidato que por primera vez en la historia sacudirá a Colombia de una manera impresionante. Y es que cómo no voy a apoyar a ese candidato que va a donar su sueldo (...) Mi candidato no quiere camionetas, no quiere aviones, no quiere lujos", dijo Hernandez en ese entonces. En junio del año pasado anunció su retiro de la campaña: "Indirectamente su campaña se ha encontrado con esos a los que yo tanto he denunciado".

