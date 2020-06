Petro y Uribe suben el nivel de confrontación

En la noche de este martes, durante la plenaria del Senado, nuevamente el expresidente Álvaro Uribe y el senador Gustavo Petro discutieron. Mientras Uribe señaló a Petro de reunirse con paramilitares, Petro dijo que esa versión tenía inconsistencias y que si se reunió con Carlos Castaño fue para saber por qué lo querían matar.



Inicialmente, Uribe dijo que Petro “se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, a hablar mal de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos”. Uribe dijo que una de las reuniones se dio en julio del 2000, agregó que en 2001 Petro “se reunió con Castaño y con don Berna” y que hubo otro encuentro, entre finales de 2002 y principios de 2003.



Además, según Uribe, Petro “le habría ofrecido asilo político en Venezuela” a Salvatore Mancuso.



“El senador Gustavo Petro debe explicar si recibió dinero de Migue Rodríguez Orejuela, un allegado de Miguel rodríguez, en tiempo reciente ha afirmado que le dieron un millón de dólares al señor Petro”, dijo Uribe y señaló que Petro se habría reunido con “Pablo Escobar para atacar el Palacio de Justicia”.

Como respuesta, Petro dijo que Uribe estaba “desesperado” y le propuso que si era su versión, que pusiera las fechas “¿Cuándo fue capturado el señor Rodríguez Orejuela y llevado a los Estados Unidos? Y ¿Cuándo el señor Chávez subió al poder? ¿No fue años, y años, después?”, le preguntó a Uribe.



“Comenta que el señor Escobar me pagó dos millones de dólares, entonces yo soy más rico que usted (…) cuando vino la toma del Palacio de Justicia yo era un concejal de Zipaquirá, preso, torturado, metido en La Modelo”, aseguró Petro y resaltó que “no podría haber recibido esa plata estando preso, me hubieran asesinado todos los presos si hubieran sabido que Petro tenía dos millones de pesos en la cárcel Modelo”.



Petro afirmó que Castaño lo quería matar “porque altos funcionarios de la Fiscalía se lo habían sugerido”, dijo que la única vez que lo vio estuvo delante de funcionarios públicos para saber por qué lo quería matar.



Finalmente, Petro le dijo que “no soy como usted, así que no me plantee una historia parecida a la suya”.

