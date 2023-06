El senador David Luna, de Cambio Radical, ha sido una de las figuras que ha tomado más notoriedad en el sector de oposición. Desde su curul, ha cuestionado varios de los proyectos de la administración Gustavo Petro y ha alertado supuestos 'micos' que tendrían algunas de estas iniciativas. En esta ocasión, Luna habló con EL TIEMPO del cierre de legislatura y de lo que se avecina en los próximos días.



(Puede ver: Senador Luna pide que Gobierno revele si está interceptando a opositores)

¿Qué viene para esta recta final del Congreso?

Le solicité al Congreso frenar el trámite de las reformas mientras se aclaran las dudas frente a los escándalos y las gravísimas acusaciones de chuzadas, perfilamiento y, por su puesto, de posible financiación irregular de la campaña. Me parece que es la muestra mínima de respeto a la ciudadanía hasta que no se sepa cuál es la legitimidad que tiene el Gobierno para tramitar estas reformas. Hoy no hay ambiente para dichas reformas. Sin embargo, la ‘mermelada’ ha sido protagonista en el gobierno Petro. El Gobierno del cambio es el de las lentejas, el de la repartición de puestos y el de posible financiamiento irregular de campaña.

¿Cree que van a avanzar en las reformas?

Lo mínimo que podemos hacer desde el Congreso es frenar las reformas por respeto a la ciudadanía. Pero, evidentemente, la ‘mermelada’ y la política irregular que se denomina de cambio va a hacer lo posible por sacar adelante la agenda. Seguramente ganan los acuerdos burocráticos y pesan más estos acuerdos que la responsabilidad en el país. Petro dice que los poderosos se quieren atravesar.

¿Qué opina cuando el mandatario habla de golpe blando? ¿Cuál es ese golpe blando?

Es la estrategia del presidente Petro, exactamente la misma que usó en campaña. Él solo sabe echar discursos y victimizarse. Solo tiene una narrativa para imponer la agenda diaria y para distraer a la opinión dejando la gestión a un lado. El golpe blando no es nada distinto que distraer a la opinión porque él no estaba listo para gobernar. Petro, quizás, sea un buen orador, pero no sabe ejecutar. No sabe realizar transformaciones y esas reformas, con el apellido del cambio, lo único que pretenden es regresarnos al pasado. Es un presidente ausente y causa daño porque no le gusta la crítica, no le gusta el control, no le gusta la justicia. A eso es lo que llama él un golpe blando, a todo el que se le oponga lo tildará de golpe blando.



(También: David Luna advierte sobre artículo del PND que violaría privacidad digital)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro durante las movilizaciones en Bogotá a favor de su Gobierno. Reiteró la tesis del 'golpe blando'. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué opina de la llegada de Alexánder López a la Presidencia del Congreso para esta recta final de la legislatura?

Para mi gusto, Alexánder López es un demócrata. Es un hombre que conoce muy bien el Congreso y que, hasta donde recuerdo, siempre ha respetado a quienes pensamos distinto. Entre otras, porque él ha ejercido la oposición desde mucho tiempo atrás y lo que se está haciendo es permitir que termine un periodo que le correspondía por derecho al Pacto Histórico. Esperamos que respete a la oposición y que permita el debate.

Apropósito del duro discurso del miércoles en el centro de Bogotá, ¿El Presidente sigue presionando al Congreso y a las cortes para que sus reformas sean aprobadas?

Está repitiendo la fórmula que utilizó en la Alcaldía de Bogotá, pensando que puede presionar a través de los actos y de los hechos, irrespetando a las instituciones. En Colombia hay división de poderes. El Congreso tiene la responsabilidad de tomar decisiones en lo que considere positivo votando a favor y en lo que considere negativo votando en contra. Lo propio hacen las cortes, que tienen independencia y autonomía. Por más marchas que haga, o por más discursos de balcón que haga, no va a lograr doblegar la división de poderes. A Petro le gusta son las vías de hecho, ha perdido su espíritu demócrata y estatista.



(Además: 'A Cambio Radical le corresponde hacer oposición, no daño': David Luna)

¿Cuál será la estrategia de la oposición para frenar las reformas, pese a la ‘mermelada’?

Hay una nueva oposición, una forma distinta de hacer la oposición. No instrumentando a los ciudadanos, no permitiendo la violencia. Esta oposición en 10 meses le hundió al presidente Petro la forma política. Esta oposición denunció la ‘mermelada’ en la reforma de la salud. Esta oposición se ha parado firme para señalarle a la ciudadanía cuáles son los riesgos. Esta oposición paró el artículo del espionaje. Esta oposición va a actuar con argumentos. Como lo he dicho desde el día cero: hacemos oposición y no hacemos daño y seguimos con la estrategia que es señalar las graves consecuencias de las reformas del presidente Petro y exigir que no se le siga diciendo mentiras a la ciudadanía.



MATEO GARCÍA

Redacción Política

En Twitter: @teomagar