La aplanadora del presidente Gustavo Petro que campeó en el Congreso de la República el semestre pasado parece haber quedado en la historia. La coalición cada día está más fracturada y el regreso a los tiempos de esa luna de miel entre el Ejecutivo y el Legislativo parece cada vez más complejo.



Con la radicación de la ponencia de la reforma de la salud el viernes pasado a las 5:20 p. m., casi que a escondidas y con la firma de dos representantes (uno conservador y otro de ‘la U’) pese a que los jefes de sus partidos ya habían dicho que no acompañarán el proyecto, las diferencias entre el presidente Petro y las cabezas de los partidos tradicionales que hacen parte de la coalición parecen casi irreconciliables. Algo que, por supuesto, puede cambiar en cualquier momento, porque si en una materia no hay nada escrito en piedra es en la política.

Los ponentes Alfredo Mondragón (Pacto) y Juan Carlos Vargas Soler (curules de paz), en la radicación. Foto: archivo particular Foto: Archivo particular

Desde varios sectores ya la crisis de la coalición se ve como inevitable. “Creo que la coalición se va a recomponer para una serie de leyes, pero esto ya está roto. Esto va a comenzar a desgranarse hasta las elecciones locales. Pero la solidez del semestre pasado no se va a ver en este”, le dijo a EL TIEMPO el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde.



Ese partido hace parte de la coalición junto al Pacto Histórico, los liberales, conservadores, ‘la U’ y Comunes. Seis colectividades que suman 124 de los 186 representantes a la Cámara y 76 de los 106 senadores.



Votos que al comenzar este 2022 parecían más que suficientes para aprobar cualquier reforma pero que este 2022 no están, ni mucho menos, fijos para el Gobierno.



(También: 'Ponencia de la reforma a la salud no fue consultada conmigo': Dilian F. Toro)Pero ¿cómo pasó la ‘aplanadora’ de aprobar, sin afugias, la reforma tributaria más alta en la historia del país a estar pendiente del conteo voto por voto para ver si se salva la reforma de la salud?

Celebración en la Cámara de Representantes cuando fue aprobada la reforma tributaria impulsada por el ministro José Antonio Ocampo el año pasado. Por esos días, el Gobierno tenía una aplanadora. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

Las grietas empezaron a verse en diciembre del año pasado, por cuenta de otro proyecto, la reforma política, que aunque tenía el apoyo del Gobierno era más de la entraña del poderoso senador Roy Barreras y que las minorías, incluso las de la coalición, siempre criticaron. Esa iniciativa pasó 4 debates en el semestre pasado –por ser un acto legislativo requería doble vuelta–, pero en el quinto naufragó por la rebelión de varios de los partidos de la coalición.



El Pacto Histórico más petrista, el de Cámara, aprovechó la oportunidad para cobrarse con Roy serias diferencias y se sumó a la rebelión. Y finalmente al presidente Petro y al mismo presidente del Congreso no les quedó opción diferente que retirar el proyecto.



Pero no solo las relaciones de Roy Barreras con el Pacto quedaron resentidas. También las de Roy con Ariel Ávila, y de los verdes con Ariel, quien es una de las figuras más visibles de la coalición y quien señala al presidente del Congreso y al Gobierno de lavarse las manos frente a varias figuras polémicas que traía la reforma –la puerta giratoria entre Congreso y Gobierno, por ejemplo–.

La Reforma Política que defiendo hace 7 años, desde el Acuerdo de Paz, tenía como punto de honor la lista cerrada paritaria que arranque de raiz el sistema político clientelar. Sin ella no tiene sentido. Pero calma, quedan 3 años.



¡SIN AFANES, HABRÁ REFORMA EL AÑO ENTRANTE! pic.twitter.com/cf8SR06a3d — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 23, 2023

Y mientras todo esto pasaba en los sectores políticos más cercanos al Presidente, literalmente la casa se estaba incendiando con los partidos por cuenta de la radical posición de la ministra de Salud, Carolina Corcho, en la negociación de un texto que Petro prometió que se conciliaría con los partidos pero que finalmente nunca apareció.



Desde un principio, los partidos se mostraron contrarios a la ‘barrida’ del sistema que el país viene construyendo desde 1993 y su posición fue tan firme –incluso en medio de los llamados del Presidente a ‘la calle’– que el Jefe de Estado participó directamente en reuniones para lograr una reforma consensuada. Los partidos se oponen a la virtual eliminación de la EPS y a la creación de fondos regionales y departamentales que, consideran, abrirán espacio para que los corruptos entren a saco en los billonarios presupuestos transferidos por la Nación a la salud regional.



Y aunque supuestamente se lograron acuerdos sobre el 99 po de los temas, los tres partidos terminaron yéndose de esos diálogos señalando directamente a la ministra Corcho de no plasmar en el texto lo que habían acordado. Finalmente, la propuesta con la que arrancará el debate en la Comisión VII de Cámara, la misma donde el Gobierno logró voltear al menos dos votos, es el mismo que llevó a la ruptura.

‘Romper’ los partidos



El primero en irse fue el expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo. Eso pasó el martes, y el miércoles pasó lo propio con Efraín Cepeda (conservador) y Dilian Francisca Toro (‘la U’).



César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

Los tres jefes de los partidos mayoritarios en el Congreso –suman 38 senadores y 75 representantes– le cerraron la puerta a la reforma de la salud. Pero el Gobierno no se quedó quieto y comenzó a negociar voto a voto para salvar la reforma.



En la Comisión VII de la Cámara hay 21 representantes. Allí hay 5 votos seguros (Pacto y Comunes), por lo que el Gobierno debe conseguir al menos 6, que estarían en las dos curules de paz, un conservador, un verde y uno de ‘la U’. Pero necesitan al menos un liberal para conseguir los 11 que requieren para tener mayoría.



Que el Gobierno salga a buscar voto a voto puede interpretarse como una declaración de guerra a los jefes de los partidos, que también tienen su plan B. Los liberales ya definieron que habrá ley de bancada y se espera que los conservadores lo hagan el martes 11 de abril.

Camilo Esteban Ávila Morales y Gerardo Yepes, los representantes de 'la U' y Conservador que firmaron la ponencia. Foto: Web Cámara de Representantes

“Liberales que apoyen la reforma de la salud serán sancionados”, anticipó el expresidente Gaviria. En plenaria de Cámara la mayoría de votos son liberales y allí el partido para el Gobierno no pinta fácil.



En ese partido, pese a que el ministro de la Política, Alfonso Prada, es de origen liberal, no parece haber mayor diferencia con la posición de Gaviria. Incluso los más radicales del partido y contradictores de Gaviria, como el representante Juan Carlos Losada, han dicho que no acompañará la iniciativa oficial.



En los conservadores hay dos sectores, el del expresidente del partido Carlos Andrés Trujillo y el de Cepeda, que representa el ala más tradicional de la colectividad y ha sido más independente del Gobierno. Trujillo, sin embargo, tiene ascendiente sobre varios congresistas, por lo que una posición uniforme no se ve tan sencilla. Mientras tanto en ‘la U’, si bien hay lealtad a Dilian Francisca, en el partido tiene mucha influencia de Roy, que por otro lado ha sido duro crítico de la ministra Corcho.



Pero incluso si el Gobierno lograra salvar esta reforma, se le viene un durísimo escenario –y de nuevo una intensa negociación uno a uno en la que el uso de la mermelada oficial sin duda pesará, más en un año de elecciones regionales– en el que cada vez menos aparece la figura de la aplanadora legislativa.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @teomagar