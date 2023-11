'Petro se está comportando como tuitero': Juvinao sobre trámite de reforma de la salud

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza verde, ha sido una de las figuras de Gobierno que se ha opuesto al proyecto de reforma de la salud. Ahora último esto la ha hecho blanco de una seguidilla de trinos del presidente Gustavo Petro. En medio de la pugna, la representante habló con EL TIEMPO sobre el proyecto y cuestionó el papel que ha jugado el primer mandatario en la discusión.



(Puede ver: Los fuertes reparos de la representante Catherine Juvinao a la reforma de la salud

¿Cómo ve la reacción del presidente Gustavo Petro frente a usted y su posición de la reforma de la salud , incluso ha esculcado su Twitter para sacarle viejo trinos en contra de las EPS?





El presidente Petro se despertó a buscar mis trinos de cuando yo estaba en primaria. El presidente Petro se está comportando como tuitero y bodeguero que como presidente de Colombia. Yo le digo al presidente que puede sacar hasta 100 trino míos de hace años quejándome de las EPS, es que yo no las estoy defendiendo. Aquí lo que él no puede negar es que la reforma que propone es mala. Es una reforma que no resuelve los problemas del sistema actual sino que los agrava. Es una reforma que fragmenta los servicios de salud y es una reforma que incentiva un desbordamiento del gasto público sin ningún tipo de controles ni auditorías. Es una reforma que trata por igual a las zonas urbanas y a las rurales, cuando se supone que una de las razones de la reforma son las deficiencias en la ruralidad. La reforma no incluye nada de eso. Es una reforma con muchos vicios de fondo y de trámite. Esa es la conversación que debemos hacer.

Usted le hizo una invitación al presidente en un trino...





Yo le estoy haciendo una invitación a una conversación pública, en los medios o redes sociales, pero debe ser en vivo y con reforma en mano. La invitación es a discutir los artículos problemáticos de cara al país. Yo no entiendo por qué el presidente no acepta la invitación cuando conoce bien la reforma. Aunque el tema del artículo 42, que quita requisitos a los directores de hospitales públicos, me deja el sinsabor de que el presidente no está hablando con los ponentes. A lo mejor no está enterado. Por eso invito al presidente a una discusión pública y no a buscar trinos de hace 15 años. Gustavo petro debe entender que es presidente y no tuitero.

El presidente ha comenzado a responderle en sus redes sociales y niega que su única intención sea acabar las EPS, como usted dijo en una entrevista, y que el objetivo es trabajar en un sistema preventivo. ¿Cómo entender eso que dice el presidente en sus trinos?





Para enfatizar un modelo preventivo en salud no se necesita hacer esta reforma. Colombia tiene una ley estatutaria de salud, la 1751 de 2015, y con esa ley marco ya se puede a través de decretos implementar todo el sistema preventivo y atención primaria. ¿Quién le dijo al presidente y al Pacto Histórico que tiene que arrasar todo el sistema y la arquitectura institucional para avanzar en la atención primaria? Eso es mentira. El problema de fondo es la deshonestidad intelectual. Le están diciendo mentiras al país en todo. El gobierno ya tiene herramientas para desarrollar el sistema preventivo y para llegar a los territorios. Ya también hay herramientas para un sistema interoperable. Ya existe el giro directo, eso lo implementó el ministro Alejandro Gaviria en el gobierno Santos. Para nada de esto se necesita la reforma. Ya pueden hacer la mayoría de cosas. Ellos solo quieren acabar con el sistema. El gobierno nos quiere pintar como defensores de las EPS y a mí me tiene sin cuidado si las acaban o no. No tengo que ver con ellas. Por mí, acábenlas. El problema es que lo que proponen en la reforma es de lejos peor que el modelo que tenemos hoy. El problema es que la reforma no resuelve ninguno de los problemas con los que quieren justificar su trámite. La reforma es tremendamente reduccionista. A mí me gustaría que acaben las EPS para que se den cuenta que los problemas son tan complejos que nada cambia si se acaban o no las EPS. El problema es que su reforma a la salud crea una estructura institucional tremendamente disparatada.

¿Por qué lo dice?





Se crean una cantidad de nueva entidades y nuevas instancias que se cruzan todas con todas en sus responsabilidades y competencias. Uno no sabe hasta dónde llegan las facultades del CAP y cuándo llegan las de la red integral. Tampoco es claro si todos los contratos los hará la ADRES, que son 19.000 contratos al año. El problema es que la reforma es mala y no puede ser que los críticos de esta recibamos todas las calumnias de la bodega petrista. Además nos dicen que defendemos las EPS cuando aquí los únicos que les han dado un regalito son ellos.

¿A qué se refiere?





Por un acuerdo a puerta cerrada entre el Partido de la U, el Partido Liberal y el Pacto Histórico le quitan todas las funciones a las EPS pero aún así las mantienen como gestoras de vida. Les van a seguir pagando entre cinco y ocho billones del presupuesto en salud cuando no es claro qué van a hacer. A las EPS se les reconocen actualmente un porcentaje porque les toca responder por todo lo del paciente, pero cómo van a justificar que se le quitan todas las funciones y les vamos a dar la misma plata.

Ya que menciona a 'la U', ¿qué es lo que viene sucediendo para que se esté hablando de que desde el Mintic se le está metiendo mano al proyecto?





No creo que, técnicamente hablando, el Mintic no le está metiendo mano al proyecto. Ellos lo que están haciendo es politiquería en dicha cartera. Esto no es una denuncia mía sino de una periodista que ya denunció que en la cartera de Lizcano están recibiendo las hojas de vida del Partido de la U, que curiosamente están cambiando sus votos a favor de la reforma. Se reúnen a puerta cerrada con los congresistas, son tan atrevidos que se les sientan en las curules para incidir en los votos, y ahora ellos son los que dicen que nosotros estamos haciendo acuerdos debajo de la mesa. El gobierno ha hecho acuerdos ilegítimos para meter en la reforma. El gobierno está usando los ministerios y entidades para aceitar congresistas. El presidente Petro está faltando a su promesa de cambiar las prácticas políticas.

Desde hace tres semanas no se han aprobado más de 10 artículos, ¿qué está pasando en el gobierno para que le esté quedando difícil sacar adelante el resto del articulado?





No es un tema de si al gobierno le está quedando grande o no el trámite. Este es un tema de que una reforma de la salud debe ser un acuerdo con las fuerzas políticas, los expertos y la academia. Esto no es de ganar o perder, esa no es la forma de dar el debate. Lo que está pasando es que no hay mayorías para estar reforma. Los representantes no están convencidos de esta reforma. Vienen entendiendo que no hay mermelada que valga para intervenir en el sistema de salud. La reforma implica un retroceso. No se resuelven los problemas sino que lo agravan. Ojalá se hunda esta reforma para salir de este adefesio y nos podamos sentar a construir una buena reforma entre todos. Si hicieran eso, ya hubiéramos podido sacar adelante la reforma y no perder un año en este proyecto que está mal hecho.

¿El proyecto no tiene salvación y debe hundirse?





Yo no sé si se va a hundir porque yo no soy la dueña de los votos de los 170 y algo de representantes que hay. No sé si se va a aprobar o hundir. El debate debemos darlo. Ojalá se hunda para que nos podamos poner en un nuevo texto para mejorar el texto.

¿Algún mensaje al presidente?





El mismo que hice al principio, debe apropiarse argumentativamente de la reforma. Yo no sé si se sabe el articulado o las proposiciones, pero lo invito a un espacio de conversación con la ciudadanía sobre la reforma. Lo invito en los términos que él considere para que debatamos cuáles son los pro y contra de la reforma. Llame a sus ministros que dejen de ofrecer mermelada.