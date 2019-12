Petro cita icónica canción de Los Prisioneros para enfrentar a senador

La canción se llama El baile de los que sobran y es una creación del grupo Los Prisioneros.



Compuesta por Jorge González e incluida en el disco Pateando piedras de 1986, es uno de sus mejores temas y es, indudablemente, una de las más emblemáticas de la música popular chilena. Al punto que en estos días miles de ciudadanos de ese país la han entonado en las protestas callejeras. El senador Gustavo Petro la citó en una discusión con otro legislador del Centro Democrático.

(Video: 'El baile de los que sobran', el canto que guía las protestas en Chile)



En efecto, Carlos Felipe Mejía, uno de los congresistas más beligerantes de la corporación primero se trenzó en una agria discusión con el presidente de la corporación Lidio García. Al punto que éste denunció públicamente lo que consideró una amenaza.



Sin embargo, Mejía siguió de largo en sus ataques y tomó como blanco al líder de la Colombia Humana: “Jamás ha salido este senador con una amenaza para nadie”, dijo Mejía en su defensa. Sin embargo, argumentó: “Aquí son los violentos, los que, como el senador Petro, salen a decir que se acabe la violencia e invitan a los jóvenes colombianos a incendiar la patria. Usted es el que sobra, aquí, senador Petro, usted es el que sobra en este Congreso”.



Petro, entonces, solicitó su derecho a la réplica, y explicó que “buena parte de lo que sucede hoy en Colombia se podría resumir en esa frase que acaba de decir el senador Mejía, diciendo que sobro”.



Entonces citó la canción en la que Los Prisioneros describieron de un modo doloroso la incertidumbre para la jóvenes que surgía sin un futuro pese a haber pasado varios años estudiando.

Ha dicho el senador Mejía del Centro Democrático, después de amenazar al presidente del senado, que sobró en el Congreso. Esta es mi réplica. El baile de los que sobran. pic.twitter.com/W39atna4hE — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 3, 2019

“Hay una canción en rock que se ha vuelto casi un himno de las movilizaciones en América Latina cantada por los jóvenes de Los Prisioneros que dice El baile de los que sobran. Pues precisamente estamos viendo, el baile de los que sobran, millones y millones de personas que fueron considerados por los que han dirigido este país durante siglos, como sobrantes y desechables”, contó Petro.



“Usted –en referencia a Mejía- cree que aquí solo deben estar los que piensan como usted, y ese piensan lo pondría entre comillas”.



Entonces le auguró que el día que Petro sea gobierno no actuará así. “El día que nosotros seamos Gobierno no le diremos a usted, ni a los que son como usted, que sobran, les tenderemos la mano”, “sin soberbia, sin insultos” porque “ustedes son parte de Colombia”.



“Usted no sobra, Mejía, lo necesitamos aquí igual de vociferante” pero “ojala un poco más leído”, ironizó.



La réplica fue recogida por las redes sociales y es una de las tendencias.



En el mes de octubre, en Santiago de Chile, El baile de los que sobran, la canción de Los Prisioneros que se convirtió en el himno de la marcha más grande del país. Cerca de un millón de personas la interpretaron y fue grabada en vídeos que le dieron la vuelta al mundo.





POLÍTICA