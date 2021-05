Petro se defiende y acusa a Duque de 'mentiroso'

Gustavo Petro, líder de la oposición política en Colombia, acusó a Iván Duque de “mentiroso” y afirmó: “Jamás dije que mi propósito fuera no dejarlo gobernar”, en una respuesta al presidente quien en las últimas horas señaló al dirigente de izquierda de ser el responsable de la explosión social que vive el país.



Petro le dijo, además, al jefe del Estado: “A usted no lo deja gobernar, usted mismo.”.



Duque, en una serie de videos que se hicieron virales durante este fin de semana en inglés, dijo: “Cuando gané las elecciones, el candidato que derroté dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato, que iba a protestar todo el mandato, que su propósito era no dejarme gobernar el país”.



EL TIEMPO, según le aseguraron fuentes de la Casa de Nariño, informó que las imágenes pertenecen a una entrevista que realizó un documentalista colombiano y que vive en Estados Unidos al mandatario y que habrían sido grabadas el pasado 14 de mayo.



En uno de los cortes que circulan en las redes sociales, el primer mandatario aseguró también: “Eso se dijo; entonces sabemos que para algunas personas esto también es un instrumento político y tenemos que decírselo al pueblo colombiano y ver toda esta situación en un año preelectoral demuestra que hay algunas personas que por su interés político no están a favor de la recuperación económica, no están a favor de la vacunación masiva, no están a favor de atender a los más pobres de los pobres porque, si esas cosas pasan, debilitan su discurso. Se proyecta que la economía colombiana crezca por encima del 5%.”



“¿El interés de quién puede estar en contra de eso? El interés de quienes quieren capitalizar el caos. ¿Quién gana si hay un retraso en el programa de vacunación? Aquellos que quieren construir sus ambiciones políticas a través del caos. ¿Quién podría estar interesado en generar una crisis de salud masiva que derive en un pico de nuevos casos que han sido desencadenados por nuevos conglomerados de personas? Aquellos que quieren hacer crecer sus ambiciones políticas a través del caos. Pero eso no es patriótico en absoluto; eso no es nada honorable.”



“Entonces, creo que es muy importante que los colombianos lo sepan porque deben elegir un presidente en 2022 que esté comprometido con las cosas que he mencionado pasen y se muevan y sean parte de la realidad porque estamos pensando en los beneficios de toda la sociedad. Alguien que quiera construir su ascenso al poder a través del caos, desesperación, frustración, ése no es el tipo de presidente que Colombia necesita en 2022”.



POLÍTICA