Petro ironiza sobre supuesta financiación del Ñeñe

Gustavo Petro, senador de la Colombia Humana, respondió con ironía a la información de la supuesta existencia de una conversación de José Guillermo Hernández, el Ñeñe, con una persona no identificada en la que se habla de una aparente financiación de su campaña presidencial en el departamento de La Guajira.

La información fue divulgada por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en un informe de Noticias RCN.



“Dentro del informe del fiscal instructor se habla de una presunta financiación de mineros a la campaña de Gustavo Petro”, dijo el fiscal en entrevista con ese medio que puso en su cuenta de Twitter la información.



Petro la tomó y respondió escuetamente: “jajajajaja”.“Por lo menos en la conversación que se tiene por parte de ese señor Hernández con otra persona, que es un hombre no identificado (...), se habla de una presunta financiación de empresas mineras a la campaña de Gustavo Petro en La Guajira”, dijo Barbosa.

Según RCN, Barbosa tiene la idea de adelantar “una investigación paralela” que establezca “qué estaba pasando con la financiación de esas campañas en La Guajira”.



La información, dice el funcionario, será revisada en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, dice, se está trabajando en la identificación de las personas que hablan en los audios.



Por esa razón, anunció que los gerentes de las campañas de Petro y de Iván Duque serán llamados a declarar: “Se van a llamar a los dos gerentes de la campaña para que expliquen exactamente qué ocurrió dentro de sus campañas y poder determinar, en su momento, cuál es la incidencia que existió de esas conversaciones o de esos hechos, y por supuesto entrar en la corroboración”.



En las declaraciones a RCN, Barbosa negó que esto tuviera que ver con un intento de “repartir responsabilidades más allá del uribismo y más allá del presidente Iván Duque. “Si hay dichos del señor Hernández contra diferentes campañas, ¿entonces no se investiga una?, se preguntó.



Además, aseguró que si este tema se conoce hasta ahora es porque, según él, no le gusta filtrar información a la prensa: “Yo no soy un fiscal que le entrega a la prensa todo lo que llega a la Fiscalía”.



Hasta ahora, el país tenía otra información. José Guillermo Hernández Aponte, el ‘Ñeñe’, fue asesinado el jueves, 2 de mayo de 2019, Minas Gerais (Brasil). Crimen que fue lamentado en su cuenta de Twitter por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



El hecho causó consternación en una parte de la sociedad vallenata porque se había visto el compromiso del Ñeñe –esposo de de la exreina María Mónica Urbina- durante la campaña de Iván Duque, como lo registran centenares de fotografías.



Lo que se desconocía era que el Ñeñe era seguido por los autoridades por su presunta participación en el crimen del joven Óscar Rodríguez y sus nexos con la estructura criminal del mafioso ‘Marquitos’ Figueroa, una violenta organización que opera principalmente en el departamento de La Guajira y que Petro venían denunciando tanto en sus intervenciones en el Senado como en sus redes sociales.



Producto de esos seguimientos al ‘Ñeñe’ se hicieron varios audios legales que trascendieron en los que queda en evidencia la relación de él con varios cuadros de la campaña de Duque en particular con María Claudia Daza, conocida como Caya Daza, entonces mano derecha de Uribe, en su equipo de trabajo en el Congreso.



Tras el escándalo, Caya Daza no solo salió del equipo legislativo de Uribe sino que abandonó el país.



Varios medios de comunicación han venido dando a conocer audios en los que se escuchan las voces del Ñeñe y de Caya Daza en la consecución de dinero para la campaña de Duque. En este escenario, ahora Barbosa anuncia ahora un capítulo inédito.

