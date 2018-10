Controversia en redes por imagen que compartió Petro en su Twitter

Una nueva batalla en redes sociales libra el senador y excandidato presidencial, Gustavo Petro, quien ha sido blanco de duras críticas tras compartir la imagen de la fallecida líder social María Caicedo, de Argelia, Cauca.



La dirigente, adulta mayor, había sido secuestrada el pasado sábado 20 de octubre, a las 2 de la madrugada, en su casa, a donde llegaron hombres portando armas de fuego y machetes para intimidar a los residentes.



Una semana después el cuerpo de María fue encontrado por pobladores a orillas del río Micay, en el corregimiento de Puerto Rico. Ella era integrante del Comité de Mujeres de la Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia, y pertenecía a la coordinación social y política de Marcha Patriótica, entre otras asociaciones de activistas.

Precisamente en la fotografía publicada por Petro se observa el cuerpo de la mujer cerca del río, al cual, al parecer, fue arrojado por sus captores.



"¿Molesta la imagen? Es la realidad de Colombia. Ella era una anciana defensora de derechos humanos en el municipio de Argelia, Cauca. La asesinaron. ¿Duque, qué dices?", escribió el Senador en su Twitter.

A los pocos minutos de hacer publica la imagen comenzaron las respuestas de los usuarios. Aunque algunos la comparten y aseguran que es "necesario mostrar la realidad", otro gran número de internautas le han pedido que borre el mensaje.



"¿No ha pensado en el dolor de las familias? No se aproveche de esa dolorosa situación para ganar partido político", "Detestable que publiques una imagen de estas. No se le hace juego al morbo ni al dolor de los familiares", "No sea tan amarillista, sé que hay que mostrar el problema, pero esto es un irrespeto a ella y su familia", son algunos de los mensajes que se leen en su contra.



Mientras que otros escriben "¿se escandalizan por la foto y no por el asesinato en si?, "con la foto sí se logra algo y es generar algún sentimiento en las personas y que hagan algo. Claro que se logra mucho, una imagen habla más de mil palabras".



El debate ya es tendencia en las redes sociales.



