'Por ahora Petro seguirá como senador': Presidente del Congreso

El presidente del Congreso, Ernesto Macías, se refirió este viernes al futuro de la curul del senador Gustavo Petro, luego de la decisión del Consejo de Estado de tumbar las medidas cautelares que le permitieron al exalcalde de Bogotá ocupar su curul en el Senado.

Petro estaba cobijado por unas medidas cautelares que le había otorgado el Tribunal Superior de Cundinamarca y que suspendieron una sanción fiscal emitida por la Contraloría de Bogotá.



Estas medidas cautelares del Tribunal Superior de Cundinamarca le permitieron a Petro ser candidato en las pasadas elecciones presidenciales y a la postre, tras haber quedado de segundo en esa contienda electoral, ocupar una curul en el Senado.

Algunos sectores consideran que, tras la decisión judicial, Petro debía abandonar su curul, debido a que estaría inhabilitado.



Sin embargo, Macías consideró que "como no hay decisión jurídica en firme que impida su presencia (Petro) como senador, por ahora seguirá en su curul".



"Hasta que no exista una decisión jurídica que obligue a Petro a salir del Senado, él continuará en la corporación", dijo el presidente del Congreso.



Sobre el hecho se pronunció también el senador Roy Barreras, quien fue presidente del Congreso en 2012. Para el senador de 'la U' "una decisión administrativa no puede anular una decisión popular democrática".



Sobre el asunto de si Petro está inhabilitado o no por la sanción impuesta por la Contraloría, la defensa del exalcalde, Dagoberto Quiroga, argumenta que la posible inhabilidad “no aplica”, pues el Contralor, por ser un funcionario administrativo, no puede afectar el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano.



“La decisión del Contralor, por ser un funcionario administrativo, no aplica inhabilidad hasta que el contencioso administrativo o un juez de la República se pronuncie, porque la Constitución en el artículo 98 dice que el ejercicio de los derechos del ciudadano no se pueden suspender sino por decisión judicial”, explicó Quiroga.



