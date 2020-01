Petro pide evitar que la movilización nacional 'se disperse'

El excandidato presidencial y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, hizo un llamado para que la movilización nacional no se disperse “en múltiples objetivos” sino que “debe concentrarse en reformas estructurales que superen el neoliberalismo que nos rige”.

Son siete los temas que, según escribió en su cuenta de Twitter el actual senador, en los que debe centrarse la movilización nacional: 1. Reformar salud, 2. Pensiones, 3. Estabilidad laboral, 4. Financiación pública de la educación, 5. Tierras, 6. Agua y 7 Paz.



El mensaje del líder de izquierda, que disputó la segunda vuelta de las elecciones con el presidente Iván Duque, es el siguiente:

La movilización nacional de #21E en vez de dispersarse en múltiples objetivos , debe concentrarse en reformas estructurales que superen el neoliberalismo que nos rige. Reformar salud, pensiones, estabilidad laboral, financiación pública de la educación, tierras, agua y paz. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 15, 2020

Petro no menciona al Comité del Paro. Sin embargo, en el ambiente social gravita el extenso documento entregado esta instancia al Gobierno Nacional con 13 ejes temáticos 104 ítems.



En su momento, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia y coordinador de la Conversación Nacional –herramienta ideal según el presidente Duque para encontrar respuestas a los reclamos sociales- dijo que este número era difícil de abordar. A manera de ejemplo, dijo: “Tenemos que ver qué puntos se pueden negociar y cuáles no, porque hay algunos puntos que pasan de órbitas Constitucionales o son temas de fondo frente al Estado colombiano”.



Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), por su parte, cree que el número es razonable: “Es una agenda social, política, no desconozco que tiene puntos de ese tema, como por ejemplo solicitar que Colombia, por su carácter de desigualdad, revise su participación en la OCDE y los tratados de libre comercio. Hay que hacer una clasificación de los puntos y entrar en ese proceso de negociación”.



Entre los 104 puntos, hay varios que tradicionalmente han sido propios de las exigencias de los sindicatos como, por ejemplo, “abstenerse de promover cualquier acción que tenga como fin regular la protesta social”, y “eliminar la tercerización laboral”.



Hay otros de carácter más político como el de “disponer la libertad inmediata de los presos políticos” o “trasladar todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la Justicia Penal Militar, a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía”.



Y hay otros que relacionados con la salud, como la exigencia de realizar “periódicamente investigaciones científicas, (para) generar información estadística y pedagógica asociada al VIH/SIDA”.



Y otros como “garantizar la contratación de artistas nacionales en la realización de eventos y producciones financiados con recursos públicos, así como más y mejores oportunidades de empleo”.



El Comité de Paro anunció que este 21 de enero se reanudarán en el país las movilizaciones en la calles del país.



