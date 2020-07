¿Qué busca Petro al desconocer a Duque como Presidente?

El senador y excandidato presidencial Gustavo Petro dijo este fin de semana que desconoce el mandato del presidente Iván Duque. Cuestionó su victoria en los comicios de 2018, por lo que, en consecuencia, “adelantará acciones ante organismos internacionales”. Una afirmación tan explosiva como impracticable.

Poner en duda a estas alturas del partido la legitimidad del gobierno Duque no tendrá un efecto real para la marcha y las acciones del primer mandatario, pero sí animará a los seguidores del dirigente de izquierda.



Petro basa su tesis en varios hechos, según lo dijo él mismo, primero en una columna virtual y luego en medio de la lectura de esta en el portal CuartoDeHora.com.



(Le recomendamos: ‘CD recibió 300.000 dólares de un venezolano para campaña’: Petro)



“Duque ganó solo con el fraude y las pruebas están en los nuevos audios que su amigo el Fiscal; buscó rápidamente esconder y manipular”, dijo Petro.



Su narrativa es que Duque logró su amplia victoria porque “apareció la mafia y con su dinero untado de sangre […] compró masivamente a unos y otros”.



Cuando este escenario salió a la luz, según la tesis de Petro, aparece el fiscal Francisco Barbosa, para “ensuciar las dos campañas" y así "no investigar ninguna”.



Para Petro, los hechos anómalos en las elecciones en las que él perdió por una amplia diferencia de 2'300.000 de votos son los siguientes:



Hubo, dice, compra de votos en la Costa Caribe, los Santanderes y Antioquia. Sustenta esta acusación por varios artículos publicados por el periodista Gonzalo Guillén a través del periódico digital LaNuevaPrensa.com.co.



Cita también el caso de la Registraduría Nacional tanto en el registro de los formularios E-14 como en el no permitir la auditoria del software usado para el conteo. “Situación irregular que se mantiene y que afectará las futuras elecciones”, advierte.



Agrega lo que él llama manipulación e impedimento de las investigaciones en relación, entre otras, a la 'Ñeñepolítica' por parte de la Fiscalía.



(Lea también: Corte dice que Petro estaba en lista de perfilados por el Ejército)



Y, por si fuera poco, acusa de silencio a las Cortes, particularmente a la Corte Suprema, en relación con el Fiscal.

​

Tras este rosario de hechos enumerados por él, Petro se declaró víctima del fraude y, por lo tanto, anunció que denunciará ante las entidades internacionales lo que ya ha hecho frente a las nacionales en relación con la usurpación de su elección.



Sin embargo, dice que no convocará aglomeraciones en consideración a la ciudadanía que podría ponerse en riesgo debido a la pandemia de covid-19, pero sí invita a la desobediencia civil.



(Para leer: Fiscal Barbosa califica de 'vergüenza' una nueva cuarentena en Bogotá)



Es decir, de todo como en botica. El anuncio de Petro llegó después de otro igualmente severo: una denuncia penal contra la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, por la demolición del hospital San Juan de Dios.



Esta fue hecha tras firmarse el acta para construir en Bogotá el nuevo complejo hospitalario Santa Clara en los predios del antiguo hospital San Juan de Dios.



Según Petro, la denuncia será por haber firmado el acta. “Los hechos criminales están, una violación evidente y flagrante de la ley, que hay que ponerle la denuncia penal a Claudia López. Hay que hacerlo”.



Pero no solo eso. El líder de la Colombia Humana insistió también en cambiar de postura ante Claudia López.



“Yo creo que Colombia Humana así se quede sola, desde el punto de vista político, tiene que levantar esas banderas. Si la señora Claudia López decidió demoler y desaparecer el San Juan de Dios, nosotros ya no podemos ser independientes. Tenemos que ser oposición”.



(Le sugerimos: ¿Podrá el Congreso seguir sesionando virtualmente?)



Es decir, en pocas horas Petro la emprendió contra Duque y Claudia López. Es de vieja data su confrontación con Sergio Fajardo, también un aspirante a la presidencia por el centro. Para Petro, sin embargo, esto no corresponde a la línea ideológica de Fajardo. Él lo ve simple y llanamente como otro representante del establecimiento.Así las cosas, quién no está con Petro está contra él. Ese es, sin duda, su punto de partida para las elecciones de 2022.

Con esto sobre la mesa por Petro, será una campaña durísima en la no solo habrá propuestas para solucionar los múltiples problemas que agobian al país sino en la que parece también habrá mucha citación a tribunales.



Eso explica el tamaño de sus declaraciones que han causado sorpresa en buena parte del país político. Sin embargo, es claro que también tiene a sus huestes emocionadas.

Le puede interesar:

- ¿Por qué bajó la aprobación de Duque y Claudia López?

- Rechazo de varios excomandantes a trino de Samper

- ‘Así desenmascaré al asesino de mi padre’

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET