Petro, llamado a rendir testimonio en un proceso contra Uribe

El senador Gustavo Petro irá a brindar su testimonio este 3 de marzo a la Comisión de Acusaciones del legislativo en un proceso que se sigue contra el expresidente y ahora también exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Petro y Uribe lideran las dos orillas políticas, izquierda y derecha, desde hace un buen tiempo por lo que han tenido abiertos enfrentamientos públicos. De hecho, en los tiempos en que el expresidente mantenía una curul en el Senado a nombre del Centro Democrático, los colombianos fueron testigos de duras confrontaciones entre ambos.



La citación al senador de Colombia Humana se da en medio de un proceso que se lleva a cabo en la Comisión de Acusación por las denuncias del autodenominado 'hacker de la Fiscalía, Richard Maok, autodenominado, quien ha hablado de una supuesta infiltración del paramilitarismo en el Estado colombiano, de la que, según el denunciante, habría tenido conocimiento el expresidente Uribe.



Sin embargo, hasta el momento Maok no ha aportado pruebas claras para soportar sus señalamientos. Lo que sí afirmó el denunciante es que él supuestamente le habría entregado estas pruebas al senador Gustavo Petro.



Por ello, el representante Mauricio Toro, quien lleva el caso, citó a Petro, con el fin de que rinda el testimonio.



Cabe aclarar que como se trata de una citación a rendir testimonio, esta no es obligatoria la comparecencia para el senador de Colombia Humana. Es decir, Petro puede decidir no asistir.



