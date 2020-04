Petro se va lanza en ristre contra Claudia López

El senador Gustavo Petro la emprendió en la mañana de este jueves contra la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. La calificó de “irresponsable” y de “tirana” al señalarla de responder con gases lacrimógenos sobre los habitantes de Ciudad Bolívar, sur de la capital, donde muchas personas reclaman alimentos por la crisis creada por la pandemia.

Los ataques del dirigente de la Colombia Humana, en una seguidilla de trinos, van en línea de la feroz oposición emprendida por él contra la mandataria.



"Usted Claudia @ClaudiaLopez no puede responderle a las banderas rojas y las cacerolas con gases. Responda con comida. Con gratuidad de servicios públicos. Bogotá puede hacerlo", escribió el senador.

Usted Claudia @ClaudiaLopez no puede responderle a las banderas rojas y las cacerolas con gases.



Responda con comida. Con gratuidad de servicios públicos. Bogotá puede hacerlo. https://t.co/x4R9jPFry9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 16, 2020

¿Ustedes progresistas creen que así se construye la democracia en Bogotá?



Los que protestan no son las bandas delincuenciales son la gente con hambre pidiendo Justicia Social. https://t.co/rPRKvgtYbt — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 16, 2020

Claudia, no es mandar el Esmad y los helicópteros con gases a los pobres.



Es darles comida.



¿Creen que el confinamiento acaba la democracia y los derechos? https://t.co/KeQKVLdQs8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 16, 2020

Petro y López han protagonizado fuertes enfrentamientos desde la contienda electoral en 2019. El decidió no apoyarla en su intención de llegar al Palacio Liévano sino que, por el contrario, no ha cesado en cuestionarla.



Tras su posesión, ella optó por evitar la confrontación. Sin embargo, hubo dos hechos de salud que cambiaron la agenda de cada uno.



Primero la pandemia del coronavirus que obligó a la mandataria a enfocarse en semejante desafío.



La estrategia desarrollada por ella le ha reportado el agradecimiento de los ciudadanos. En la más reciente encuesta Polimétrica publicada por la firma Cifras & Conceptos, que se ocupa del tema del manejo de la crisis por el coronavirus o covid-19, se preguntó a los colombianos por su calificación al desempeño de las figuras públicas (alcaldes y gobernadores) en estos momentos.



Entre los mandatarios locales y regionales, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue la mejor calificada, con un puntaje de 82,2 sobre 100.



En medio de esta situación se produjo la revelación de Petro, en la Semana Santa, de que tenía cáncer. Claudia López le envió un fraternal saludo, pero él no lo respondió.



Para este miércoles estaba previsto que se conocieran los exámenes hechos en La Habana. Petro, sin embargo, optó por tomar sus redes para lanzar severos juicios no solo contra la alcaldesa sino también contra el presidente Iván Duque.



Claudia López ha dicho que ella se enfrenta a un doble desafío: la pandemia y la mentira.



'Destruir la Alcaldía'



Solo en algunas ocasiones, Claudia López ha dejado de esquivar los ataques de Petro y se ha defendido. En una de ellas le dijo:



“Está claro que Petro es nuestra oposición, lo hizo toda la campaña y también está claro que lo derrotamos contundentemente, derrotamos tanto a la derecha como a la izquierda, porque lo que Bogotá quiere es salir adelante; sacar adelante la red de metro, sacar adelante la educación para los jóvenes, generar mucho más empleo”.



Para ella, “es en la realidad” con lo ella puede defenderse, porque en las redes sociales, insinuó, él impone las condiciones: “Bueno, en Twitter será otro mundo”, dijo.



“Lo que queda claro por el Twitter es que una cosa es la bancada y otra cosa es Gustavo, Gustavo Petro tiene la decisión de destruir la Alcaldía de Bogotá, decidió que la destrucción es parte de su proyecto político, bueno, esa es su posición y la lidiaremos con todo respeto a lo largo de estos cuatro años”, dijo en su momento.



