Las llamadas reformas del cambio apenas comienzan. Ya el Gobierno Nacional logró la aprobación en el Congreso de la Ley 418, marco jurídico de la ‘paz total’, y el martes las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobarían la conciliación de la tributaria, si no pasa nada extraordinario.



Pero ahora el gobierno del presidente Gustavo Petro se concentrará en sacar adelante en las próximas semanas, antes de que se inicie el receso legislativo, la reforma política y la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural –como lo indica el primer punto del acuerdo de paz–, dos iniciativas que irán a tercer debate en Cámara de Representantes y Senado, respectivamente.



Se espera que superen dos debates en las próximas semanas. De ser aprobados en comisiones y plenarias, en el primer semestre del 2023 se llevarán a cabo otros cuatro debates, pues son modificaciones a la constitución. Estos proyectos son los que ya caminan. Y, aunque en el papel están dadas las condiciones para que avancen, teniendo en cuenta que la coalición de Gobierno ha funcionado como una aplanadora, aunque ha mostrado en algunos momentos fracturas pero finalmente ha sido sólida.



Sin embargo, el debate no será fácil con respecto a la reforma política. Aunque aún no se conoce la ponencia que se discutirá en la Comisión Primera de la Cámara, el viernes trascendió que en este debate se intentará incluir que el periodo de Presidente, Congreso, gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos sea de cinco años. Será una proposición, pero el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que no la apoyan y dejó claro que el 7 de agosto del 2026 Petro entregará el poder.



Dicho proyecto, ha explicado el Gobierno, busca acabar con el clientelismo electoral y, entre otras cosas, plantea las listas cerradas, así como el voto obligatorio, que se hundió en Senado pero intentarán revivirlo en la Cámara. También habla de financiación, así como que los congresistas puedan ser ministros. Esta es una de las banderas del “cambio” propuesto por Petro, por lo que el Ejecutivo le pondrá todo su esfuerzo, pues argumentan que hace parte del mandato por el cual ganaron la Presidencia.



Lo críticos del Gobierno señalan que es un proyecto peligroso, pues estaría hecha a la medida del Pacto Histórico.

Las reformas que vienen en el Congreso

En estas semanas, además, se le meterá el acelerador a la actualización del Código Electoral, una ley que ya tiene mensaje de urgencia y se espera que en los próximos días se inicie su primer debate en la Comisión Primera del Senado.



Se plantea, entre otras cosas, ampliar la jornada electoral, el voto adelantado, el voto mixto –primer paso para el voto virtual– y gratuidad en el trasporte público durante los comicios.



Otra de las banderas de Petro y la vicepresidenta Francia Márquez es el Ministerio de la Igualdad. El texto ya fue radicado, pero está a la espera de su primer debate, que podría ser esta semana.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, y el presidente del Congreso, Roy Barreras. Foto: Prensa Roy Barreras

Pero aún hay leyes y actos legislativos que el Congreso espera. Por ejemplo, en las próximas semanas se debe radicar la ley para el sometimiento. Esta dejará las normas claras para que las estructuras criminales de alto impacto que no tienen origen político, así como otras bandas criminales, dejen las armas.



Ha trascendido que el borrador de dicha ley está bastante adelantado, pero es poco lo que se conoce sobre el articulado.



Está pendiente la reforma de la Policía, la cual, dijo el presidente del Congreso, Roy Barreras, está en manos del Ministerio de Defensa y espera que llegue pronto al Legislativo para debatirla antes del receso.



También están en la agenda del Gobierno, pero para 2023, iniciativas como la reforma de la Salud, que ya se está elaborando, así como la pensional y una de la política criminal. Son temas que Petro planteó en campaña, pero, según el Ejecutivo, dan espera, pues era fundamental sacar adelante las que ya caminan en el Congreso.

Así va la coalición de Petro en el Congreso

La coalición ha funcionado como una aplanadora y el Gobierno espera que siga así.

Esto, a pesar de que por momentos se ven fracturas. La más evidente fue previo a los últimos debates de la tributaria, pues los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ expresaron sus reparos sobre el proyecto. El jefe del liberalismo, César Gaviria, incluso comentó que él “no la votaría”.



Fueron semanas de reuniones de bancadas, pero finalmente, y tras unos cambios, como la caída del impuesto a las pensiones, finalmente acompañaron la iniciativa. El Gobierno, a través de Prada, siempre manifestó que era natural este tipo de dudas dentro de una democracia.

Gobierno en la Cámara tras aprobación de reforma tributaria Foto: Prensa Presidencia Cámara de Representantes.



Y también en la tributaria, la conciliación se vio enredada por el impuesto a las iglesias. Hasta en el mismo Pacto hubo divisiones. Finalmente, se decidió que no iba dicho impuesto, que pudo haber enredado la votación de la conciliación.



En palabras de Prada, esta coalición, que le garantiza las mayorías al Gobierno, es de carácter programático y muy sólida. “Esta no es una coalición de mermelada, individual, del uno a uno, que es lo que siempre se especula”, explicó el jefe de la cartera política.



“Nosotros no tenemos problemas en que haya reparos, pero la coalición se mantiene. Si no van a apoyar los temas, pues se retirarán del Gobierno, no hay problema, y rearmamos la coalición”, destacó el ministro Prada.



Para esta aplanadora ha sido fundamental el papel de los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Racero, con quienes el Gobierno espera sacar adelante las principales reformas del cambio en este periodo legislativo, que termina en julio del próximo año.



MATEO GARCÍA

Redacción Política