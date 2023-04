Un sector del petrismo criticó al presidente Gustavo Petro por haber llevado en la comitiva que lo acompaña en su gira a Estados Unidos al presidente del Congreso y miembro del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras.



"Compañero @petrogustavo no comparto que, en la visita a Estados Unidos, invites al señor @RoyBarreras. Colombia no lo merece", escribió el senador Alexander López Maya, también senador, presidente del Polo Democrático y miembro del Pacto Histórico.



"Lo que Colombia no merece son los radicalismos extremos", le respondió Barreras. "Gobernar para los 50 millones de colombianos y no para focos radicales, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda", argumentó. "Eso es lo responsable", sentenció.

Lo que Colombia no merece son los radicalismos extremos…

Gobernar para los 50 millones de colombianos y no para focos radicales , ni de extrema derecha ni de extrema izquierda… eso es lo responsable. https://t.co/kIj4ItYB5k — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 17, 2023

López hizo pública su molestia en respuesta a un mensaje de Barreras al primer mandatario: "Agradezco al presidente @petrogustavo su invitación a que lo acompañe en la visita oficial a Washington y a su intensa agenda intergubernamental, interparlamentaria, empresarial y académica en los Estados Unidos".



La fisura entre ambos senadores se da en momentos en que en el Congreso se inicia una de las semanas más cruciales para que el Gobierno saque adelante sus proyectos de reformas sociales, esenciales para el cambio que se ha propuesto.



De hecho, el propio Barreras había dicho antes del viaje a Estados Unidos: "Reforma a la salud: Hora de iniciar el debate en la Comisión Séptima de Cámara mañana mismo. No perder más tiempo. Aprobar pliego de modificaciones concertado. ¡Los 3 o 4 artículos en que no hay consenso se debatirán en el seno de la Comisión y luego hay 3 debates más! ¡Pero destrabar la agenda ya! ¡Sólo quedan 8 semanas para todo lo demás y hay que tomar decisiones!", pidió.

Roy Barreras, presidente del Congreso. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En paralelo, Barreras mantiene un pulso abierto con el exsenador Gustavo Bolívar. De hecho, a la afirmación del presidente del Congreso en la que dice que el país "no merece son los radicalismos extremos", el ahora exparlamentario respondió:



"Usas el mismo discurso de Claudia que no le funcionó a Fajardo. En cambio, nosotros creemos que contra la corrupción y los corruptos sí hay que ser radicales. Sobre todo, contra la extrema corrupción".

Usas el mismo discurso de Claudia que no le funcionó a Fajardo.

En cambio nosotros creemos que Contra la Corrupcion y los corruptos sí hay que ser radicales. Sobre todo contra la extrema Corrupcion. https://t.co/nNDaiVamXu — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 17, 2023

Bolívar ha expresado su preocupación por las denuncias hechas por el senador Jota Pe Hernández y que salpican a Barreras: "Me aterra el silencio cómplice o timorato de los que antes se alarmaban por todo, frente a cosas delicadas que están pasando. No podemos normalizar prácticas deshonestas que siempre hemos criticado. Esa incoherencia mina nuestra credibilidad para hacer el cambio. La solidaridad de cuerpo no debe ser funcional a la corrupción". dijo.



La discusión entre tan visibles líderes del Pacto Histórico no es un asunto marginal. Al contrario, es un hecho de extrema gravedad para el Gobierno Nacional porque se da en momentos en que éste tiene una urgencia de sacar adelante sus iniciativas parlamentarias.



En efecto, el Gobierno inició este lunes una de sus semanas más agitadas del semestre en el Congreso con la ausencia de los dos presidentes de este. Tanto Barreras (Senado) como David Racero (Cámara) forman parte de la delegación que viajaron junto con el presidente Petro a Estados Unidos.

En estos cinco días, sin sus dos cabezas, el Legislativo dará algunas de las discusiones más complejas desde que asumió. El tema que se llevará la mayor atención, como ha venido ocurriendo desde hace más de un mes, es la reforma de la salud.



El tire y afloje de los partidos tradicionales que hacen parte de la bancada de gobierno (Liberal, Conservador y ‘la U’) llega esta semana a la Comisión Séptima de Cámara. Si nada extraordinario ocurre, el martes será su primer debate oficial. Además, hoy se conocería la ponencia final y, por ende, si contará con los apoyos suficientes para aprobarse.

Los presidentes del Senado, Roy Barreras (der.), y de la Cámara, David Racero. Foto: Prensa Roy Barreras

Hasta el momento, el ambiente parece no ser diferente al del cierre de la semana pasada. El pedido de renuncias de fichas de los partidos en el Gobierno no estaría surtiendo mayor efecto, o por lo menos no el esperado por el Ejecutivo. Voces en distintas colectividades han calificado de “bajeza” la determinación del Ejecutivo, que estaría tensando aún más las relaciones.



En cuanto a los liberales, el expresidente César Gaviria se limitó a reiterar que “si no se incluyen las 133 líneas rojas (proposiciones), no cuenten con el Partido Liberal para arrasar el sistema de salud”.



En el frente de los conservadores se anunció que el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, guardará silencio, pues “se honrará la palabra” de esperar a lo que quede en la ponencia. No obstante, se recordó que el senador ya dijo que “no hay votos” si no incluyen las proposiciones.



Por el lado de ‘la U’, el ambiente es igual. El representante Víctor Manuel Salcedo, partícipe de las discusiones del proyecto, le comentó a este diario que, luego del pedido del ministro del Interior, Alfonso Prada, de no levantarse de la mesa, hecho el viernes, enviaron un nuevo documento en el que expresaron que solo veían 27 de las 133 proposiciones incluidas en el borrador de ponencia presentado por el Ministerio de Salud. “Si no incluyen 61 proposiciones más que consideramos vitales, no vamos”, fue la advertencia.



Los partidos coincidieron en que ahora el Gobierno es el que tiene “el balón” para definir el futuro de la reforma. Y que todo dependerá del texto que presenten para el debate del 18 de abril.



Y, entre tanto, los líderes del Pacto se enfrascan en una discusión pública.



