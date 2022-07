El presidente electo Gustavo Petro continuó este jueves su agenda de reuniones. En la tarde se encontró con miembros de la Alianza Verde. "Ahora viene lo más difícil: producir un cambio de la historia del país", dijo.



Manifestó que para ello será clave lograr la aprobación de unas reformas en el Congreso de la República. "No cualquier reformas. Lo que se trata es de superar el neoliberalismo, no estoy hablando del capitalismo", añadió.

Y agregó: "hoy somos depositarios de un mandato popular que exige justicia social, paz y hay una agenda legislativa como consecuencia de ese mandato popular. Dicha agenda nos implica reformar leyes fundamentales".



Aseguró que le interesa construir una coalición de gobierno que sea mayoría en el Congreso con el objetivo de aprobar las reformas. "No tiene otro sentido sino aprobar las reformas, que no es solamente el trámite formal de aprobar una ley, sino sus contenidos, que al final es lo que interesa", afirmó el líder del Pacto Histórico.



Petro dijo también que esperan del Partido Verde y de la Alianza Social Indígena (ASI), que lo apoyen en dichos objetivos como partidos de gobierno. "Sería conveniente que algunos de ustedes nos ayudarán a hacer la construcción de los proyectos de ley que se presentarán en este periodo y el año entrante", solicitó el presidente electo.



Para el líder de la coalición de izquierda este primer año es clave para aprobar las reformas con las que ha prometido realizar un cambio. "Lo hacemos en este año con el viento a favor o después la historia nos manda hacia otros lares", expresó.

Me encuentro reunida con la bancada del @PartidoVerdeCoL , escuchando las preocupaciones y problemáticas que hay en la actualidad en el sector ambiental del país. #ColombiaPotenciamMundialDeLaVida pic.twitter.com/MJqDu0ZD1x — Susana Muhamad (@susanamuhamad) July 19, 2022

Asimismo, expresó que necesitan aliados más allá del Pacto Histórico y la Alianza Verde. "Una parte del Partido Liberal nos apoyó en elecciones, aún con ellos no somos mayoría. La bancada de la paz es un grupo importante que ha decidido apoyarnos en Cámara. Pero aún así, con otras fuerza pequeñas, no somos mayoría", dijo.



También aseguró que para este propósito deben hablar con parte de la política tradicional para que estos decidan apoyar las reformas que propondrán.



"En la conversación con (Álvaro) Uribe y en la conversación con César Gaviria, que obviamente son los autores del régimen neoliberal, de las leyes que queremos modificar, no hubo la opción de que ellos apoyaran ese proceso", aseguró el presidente electo.



"En el caso de Uribe, entendí, lo que hicimos fue más un acuerdo de caballeros alrededor de cómo ejercer la oposición. Con el caso de César Gaviria en realidad él no se muestra muy de acuerdo con los contenidos de las reformas que proponemos. Es entendible porque es el padre de las leyes que queremos reformar", afirmó Petro.



Sin embargo, dijo que algunos miembros de la bancada liberal quieren ser partido de gobierno y acompañar las reformas. "Creo que hay que cuidar esa coalición de mayorías, hasta que no nos demuestre lo contrario, porque de eso dependen las reformas".



Dijo que paralelo al trabajo en el Congreso se debe mantener una sociedad viva, que se movilice, "una sociedad que construya democracia un gobierno que esté al lado de los movimientos sociales. Unos movimientos que sin dejarse cooptar del gobierno, puedan acompañar las reformar fundamentales que se están proponiendo", añadió.

