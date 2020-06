Gustavo Petro dice que el fiscal general 'favorece a la delincuencia'

El senador Gustavo Petro lanzó un durísimo ataque contra la gestión del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, tras la captura, en la noche de este jueves, de los dos investigadores de la Dijin que participaron en las interceptaciones a José Guillermo Hernández, conocido como el 'Ñeñe'.



(Le recomendamos: La historia detrás de la captura de policías que interceptaron al 'Ñeñe')

Como lo ha informado, EL TIEMPO la hipótesis de la Fiscalía es que en la investigación contra el 'Ñeñe' habrían incluido líneas telefónicas para interceptación que no hacían parte del caso y, por lo tanto, el procedimiento sería ilegal. De ahí su detención.



Petro, sin embargo, tiene otra tesis y por eso se mostró severo en su reacción: “Si han sido capturados los agentes de policía que interceptaron legalmente al 'Ñeñe', por orden del fiscal Barbosa, entonces la Corte Suprema de Justicia debe actuar para resolver cómo garantiza que la Fiscalía sea de la justicia y no de la delincuencia”.



El líder de la Colombia Humana, además, le dio 'retuit' en su cuenta personal a la versión del abogado Miguel Ángel Del Río Malo, uno de los artífices de sacar a la luz lo que se conoce como la ´ñeñemanía', quien señalo:



"Están citando en este mismo momento a los investigadores de la Dijin que participaron en las interceptaciones de la 'ñeñepolitica' para darles a conocer la captura en su contra por parte del Fiscal Daniel Hernández. No los vamos a dejar solos. Infames!!",



(Lea también: Rifirrafe entre Petro y Antonio Sanguino por un micrófono abierto)

Si han sido capturados los agentes de policía que interceptaron legalmente al Ñeñe, por orden del fiscal barbosa, entonces la Corte Suprema de Justicia debe actuar para resolver como garantiza que la fiscalía sea de la justicia y no de la delincuenciahttps://t.co/VZadWp5TxB — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2020

Barbosa esta llevando a la Fiscalia a niveles mayores de delito que lo que hizo Néstor Humberto Martínez.



Devuelvanle la fiscalía a la justicia y a la ciudadanía señores criminales. https://t.co/pKYegPKqWp — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2020

El abogado cuestionó que mientras a María Claudia Daza, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, quien es una de las interlocutoras en los audios del 'Ñeñe', como lo han publicado varios medios de comunicación, "la llaman a interrogatorio", a los investigadores los quieren enviar a la cárcel.



Además, Del Río publicó un video en el que califica de "infamia" la captura de los dos agentes.



En su cita ante la Fiscalía, por su parte, Daza se acogió al derecho a guardar silencio. Su abogado, Iván Cancino, afirmó que "al no pronunciarse ante la Fiscalía, no significa que esté reconociendo su responsabilidad a propósito de las indagaciones en su contra por el escándalo de la ‘ñeñepolítica’".



En esta cascada de acontecimientos que gravitan alrededor de este caso, se produjo la reacción de Petro. El líder de la Colombia Humana señaló: “Devuélvanle la fiscalía a la justicia y a la ciudadanía señores criminales”.



(De interés: 'Manejo que dio el Gobierno al aeropuerto por covid-19 fue calamitoso')



Hace unos días, Petro ya había respondido con ironía a la información de la supuesta existencia de una conversación del 'Ñeñe', con una persona no identificada en la que se habla de una aparente financiación de su campaña presidencial en el departamento de La Guajira.



La información en su momento fue divulgada también por el fiscal Barbosa, en un informe de Noticias RCN.



“Dentro del informe del fiscal instructor se habla de una presunta financiación de mineros a la campaña de Gustavo Petro”, dijo el Fiscal en entrevista con ese medio.

Petro la tomó y respondió escuetamente: “Jajajajaja”.“Por lo menos en la conversación que se tiene por parte de ese señor Hernández con otra persona, que es un hombre no identificado (...), se habla de una presunta financiación de empresas mineras a la campaña de Gustavo Petro en La Guajira”, dijo Barbosa.



Aunque el fiscal Barbosa ha insistido en varias oportunidades en que no haya motivos para declararse impedido en las actuaciones que se desprendan de las investigaciones por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial del entonces candidato Duque, las reacciones de diversos sectores, además de partidos políticos de oposición han ido en aumento.



Así, por ejemplo, el también senador Iván Cepeda, dijo que en Colombia surgió un nuevo concepto de impunidad.



Y además, otras organizaciones como Transparencia por Colombia y DeJusticia ya le habían pedido al jefe del búnker que se apartara de la supervisión de esas pesquisas, antes de esta nueva página que trae la captura de los dos agentes de la Dijín.



“La anterior solicitud se basa en la relación personal y profesional que ha existido entre el presidente Iván Duque y el hoy Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, las cuales configuran un conflicto de interés para el Fiscal Barbosa”, dijeron un comunicado de las entidades.



A la par con la petición, también hicieron una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que designe un fiscal ad hoc que se encargue de este tema.



Otros congresistas de la oposición también rechazaron la reacción del fiscal Barbosa.

El fiscal de bolsillo acaba de capturar a los agentes que legalmente interceptaron al Ñeñe Hernandez por financiación ilegal a su jefe El presidente Duque!!!!



Cafres!!! — Katherine Miranda (@MirandaBogota) June 5, 2020

Si en vez de condecorarlos por la brillante Investigacion al destapar la #Ñeñepolítica a los agentes de @DIJINPolicia los captura la @FiscaliaCol apague y vámonos:

Puro terrorismo de Estado. Y el mensaje queda claro. Todo el q nos toque se jode. Qué miedo el Fiscal y el Uribismo — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 5, 2020

Así van las cosas en la Fiscalía en el caso de la ‘ñeñepolítica’: los investigadores capturados y la señora ‘Caya’ Daza tranquila en el exterior. Un nuevo concepto de impunidad: capturar a los investigadores y no incomodar a los investigados. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 5, 2020

POLÍTICA.