En entrevista con EL TIEMPO, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa Jhonatan Bock, habló sobre la libertad de prensa y los recientes mensajes del presidente Gustavo Petro frente a los medios.



Desde la Flip aseguraron que las respuestas del presidente Petro a los medios promueven un ambiente intimidatorio ¿por qué?



Hay una legítima inconformidad por parte del Presidente frente a la publicación de Caracol y, como cualquier otro ciudadano, tiene herramientas y recursos para poder presentar a los medios de comunicación diferencias frente a algún hecho que se esté presentando en un contenido periodístico. Sin embargo, nuestra preocupación es que el Presidente realizó varios mensajes donde descalifica usando adjetivos que estigmatizan al medio de comunicación. Nuestro llamado es a que el Presidente no promueva ese tipo de mensajes.



En contraste, Petro dice que el Presidente de la República goza de las mismos derechos y deberes de cualquier ciudadano y que tiene las mismas herramientas para defenderse...



Las puede utilizar cuando considera que hay una información que termina vulnerando su buen nombre y su honra. Allí no hay ninguna controversia, pero hay matices: existe una jurisprudencia nacional e internacional que marca que el Presidente de la República y sus funcionarios de alto nivel no tienen la misma libertad de expresión que puede tener cualquier ciudadano o ciudadana. Su figura tiene una connotación donde debe mantener un discurso favorable y tolerante con la crítica y el escrutinio público. Desafortunadamente, esto no ha sido acatado por el Presidente, quien sigue generando un pulso.

Presidente Petro en la Corte Consitucional Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Cómo se deberían manejar estas controversias?



Lo deseable es que no sean públicas tratándose del Presidente, sino que sean tratadas por vías directas con el medio de comunicación. Si bien está en su derecho de solicitar esa rectificación, esto ya hace parte de una forma estratégica de crear un imaginario en el que hay un sector de los medios que están impulsando una especie de golpe blando para derribar su Gobierno, según sus propias palabras.



¿Hay un riesgo si el Presidente toma estas vías jurídicas?



Hay ejemplos negativos en la región de presidentes que han buscado sanciones en lo económico o en lo penal que terminan mandando un mensaje intimidatorio. Hay que advertir que el Presidente ha dicho que no busca una vía penal sino que se conozca realmente si la información era carente de veracidad.



¿Cómo analizan la estrategia de comunicación del Gobierno?

​

Hemos recibido varios reclamos por parte de periodistas que no logran acceder a la información de manera pública como es habitual en la mayoría de los gobiernos. Muchas veces no da información sobre la agenda, lo que genera especulación y termina yendo en contravía de la necesidad de tener una transparencia constante y activa por parte de las acciones que tiene la Presidencia de la República.



¿Cómo analizan la respuesta del Pacto Histórico?



En los momentos más álgidos y también en escenarios de elecciones, es claro que ha habido y hay estrategias que buscan de manera organizada atacar a algún medio de comunicación o promover unos hashtag que busquen minar la confianza de un periodista o de un medio. Ese también fue uno de los llamados que hicimos nosotros en el en el último comunicado al Presidente. Debe promover un ambiente menos violento que muchas veces hay en redes y que conducen a la autocensura. Entre domingo y el lunes se promovió el hashtag #CaracolMiente y es un hashtag que ha sido replicado por diferentes figuras del Pacto Histórico y eso por supuesto fomenta hostigamiento y acoso digital.



¿Por qué son graves estas estigmatizaciones justo en épocas donde la violencia contra los periodistas ha aumentado?



La estigmatización es violencia y es una manera de socavar la credibilidad de alguien, poniéndolo en una situación de vulnerabilidad frente a quienes quieran atacar. Por eso es tan importante que figuras públicas y quienes ejercen la autoridad local y regional, tengan un lenguaje que no caiga en este tipo de mensajes que desafortunadamente cada vez se vuelven más frecuentes.



*Si desea ver la entrevista completa, puede ver el video en la parte superior de esta nota.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA