‘Gustavo Petro debe pensar si está de Presidente o de activista’: Iván Name

Y agrega: “un presidente no puede tener un activismo abierto porque estaría afectando su propio desempeño como jefe de Estado. Un presidente debe ser neutral, objetivo (...) porque al frente del Estado debe de estar un presidente que sea garantía para todos en la competencia que habremos de tener las fuerzas políticas para la sucesión presidencial”.

¿Cómo recibe la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de María José Pizarro como vicepresidenta del Senado?

Con un trino que publiqué se puede deducir mi posición: “María José Pizarro ha sido una digna y leal compañera en la mesa directiva, ha sido factor fundamental para la calma y la marcha tranquila del Senado sin faltar jamás a su combativa y autorizada vocería. Le pido a Dios por su bienestar y continuado éxito en su descomunal recorrido vital”. Es mi referencia a ella con respeto, afecto, admiración y gratitud porque ha sido un factor fundamental en el entendimiento y una calma que hemos mantenido y que esperamos que no perturbe ningún factor externo.

El presidente Gustavo Petro dijo que el Senado, a través de su presidente, se jacta de no aprobar la pensional. ¿Ustedes se han jactado de eso?

Me parece un señalamiento injusto, inadecuado e inconveniente porque he cumplido con garantías suficientes y he puesto la pensional en consideración después de la búsqueda de acuerdos, de coincidencias que no se han logrado en medio de cuatro ponencias que serán presentadas en la plenaria. Por el momento, estamos tratando de lograr el quorum para votar los impedimentos y, de ninguna manera, el presidente del Congreso se jacta de lo que no puede hacer. El presidente del Congreso no puede suplir la voluntad individual de los senadores y el pronunciamiento que tenga la corporación sobre las reformas. Considero muy importante debatirlas y decidirlas. Espero que no sea el tiempo el que las vaya a determinar.

Usted ha insistido en que es necesario evitar una confrontación entre el Capitolio y la Casa de Nariño, pero con estos mensajes del Presidente, ¿usted asumirá una postura más fuerte?

Le solicité al señor Presidente un mayor respeto por la autonomía y por la independencia del Congreso frente al Gobierno. Que no vaya a ejercer el modelo presidencialista que tanto criticó. Es inaceptable e inconveniente, como dije desde que me eligieron, que traten de colgarle una soga al cuello al Congreso de la República

¿Pero subirá el tono?

Al país no le convienen las confrontaciones, sino las discrepancias o coincidencias frente a los temas nacionales. Ojalá, la demagogia y el populismo no sea el faro que dirija a sus orientadores y líderes, sino la conveniencia nacional de tanto que hay que hacer para ajustar las instituciones. Ojalá, de manera fundamental, podamos repensar un modelo geopolítico porque el centralismo está asfixiando al país, su desarrollo. Eso es lo que genera atraso, pobreza y guerra.

¿Qué análisis hace del inicio de la discusión de la reforma pensional?

En octubre radicaron las primeras ponencias y dedicamos mes y medio, constancia que puede dar la misma vicepresidenta María José Pizarro, de las reuniones que sostuvimos tratando de aproximar las discrepancias, de superar las diferencias, y no se logró. No es justo hablar de engavetamiento o dilatación o de presumir que vamos a hundir la reforma. Tienen toda una audiencia y una garantía de debate suficiente en el Congreso. Por eso, en el caso de la pensional, pues nos preocupa que lleguemos a plenaria con cuatro ponencias. Pero ya el pleno del Senado tomará una decisión después del convencimiento de lo que deba ser para la conveniencia nacional la propuesta de la reforma pensional.

¿La votará usted negativa o positiva?

Todavía no debo pronunciarme en mi preferencia personal, debo respetar al Senado, a mis compañeros, su serenidad, sabiduría y decisión. Por lo que no adelanto si tengo o no mayores simpatías. Tengo es que obedecer a las garantías que debo dar para el debate. El día que mis compañeros me digan que yo no las estoy dando, y me lo soliciten, me retiro de la presidencia y vuelvo a la llanura y desde ahí defenderé las posiciones individuales. Mientras tanto, me toca ser muy respetuoso de las decisiones del Senado. Por eso, mi actitud frente a la pensional es la de entender que necesitamos unos ajustes en ese modelo pero que todavía no hay una claridad entre nosotros los senadores de cuál debe ser y, por eso, vamos a estudiar las diferentes ponencias para ver cuál es la de mayor conveniencia.

El presidente de la Cámara, Andrés Calle, dijo que no podían ser cancerberos quienes dirigen las corporaciones. No lo mencionó a usted, pero ese mensaje se alinea con el del presidente Petro. ¿Qué lectura hace?

Tengo un gran respeto por el modelo bicameral. Para llegar a ese nivel de entendimiento de las dos cámaras que tanto convienen a una democracia se necesita tiempo, experiencia, conocimiento y lucidez. Esperemos que esos sean los factores que sigan alumbrando las relaciones en las dos cámaras. No voy a aceptar ni a permitir que se deteriore esa relación por cuenta de pronunciamientos inexplicables e incomprensibles que corresponden, seguramente, más a actitudes de tipo personal que a posiciones institucionales.

Usted ha insistido en que las convocatorias a las calles pueden llevarnos a una guerra civil. ¿Qué opina de las marchas de opositores del miércoles?

Las marchas, vengan de donde vengan, son inconvenientes en la medida que se utilicen como mecanismo de presión para las decisiones de las instituciones. El campo abierto para que las fuerzas choquen ha sido reemplazado por las instituciones, de tal manera que me parece conveniente que no hagamos un pulso permanente en las calles de lo que deben ser decisiones de las cortes, el Congreso y las diferentes instancias, sin que eso signifique que desconozcamos el derecho a manifestarse.

¿Cómo analiza estos casi dos años del presidente Petro en el poder?

A nivel individual, sin llevar vocería del Congreso, el Gobierno ha tenido muy bajo rendimiento. Hay un gabinete ineficiente, de una ejecución muy baja. La ruta que lleva el Gobierno frente a la conducción del país debe revisarla para que pueda convenir más a los intereses nacionales el propósito de las reformas y que ellas puedan reflejar, realmente, lo que necesitamos.

¿Qué le recomienda al Presidente?

Una revisión a su equipo para que pueda dar mayor rendimiento.

El presidente Petro ha dicho ya varias veces que adelantará programas sin tener las reformas sociales, ¿cree que quiere saltarse al Congreso?

Nuestros modelos jurídico e institucional tienen una nítida separación de poderes y una funcionalidad taxativa dirigida por la ley, de tal manera que el Presidente tiene unas facultades para hacer y tomar medidas que le faculte la ley, y esas son solamente las que podrá hacer frente al tema del marco jurídico del funcionamiento de los modelos de Estado que tenemos en la salud y demás. No sería, de ninguna manera conveniente, ni estamos dispuestos a aceptar, ser reemplazados sino complementarnos en una sana relación para poder analizar las propuestas y hacer las cosas. Pero creo que el mensaje del Presidente de hacer las cosas que puede, no es inconveniente. Lo inconveniente es que vaya a quedar la sensación de hacer cosas que no puede porque la Constitución y la ley no lo facultan.

¿Qué opina de la salida de Carlos Ramón González del Dapre?

El doctor Carlos Ramón González ha sido nuestro orientador y con él fundamos, o refundamos, la Alianza Verde hace 16 años y creo que el Presidente tenía en él un hombre de una capacidad muy grande. Hubiera sido muy conveniente mantener esa capacidad, porque se necesita mantener mucha serenidad y sabiduría, que él aportaba. Pero, por supuesto, el fuero del Presidente hay que respetarlo y las decisiones en los cambios, pues esperamos que tengan el mejor impacto.

Cada vez más miembros de la Alianza Verde llegan al Gobierno...

Mi partido no ha estado representado oficialmente en el Gobierno. He recomendado, desde el principio, que sea independiente y no de Gobierno. Es la posición que voy a mantener en el próximo congreso de la colectividad. Nuestro porvenir como partido depende de la independencia y la dependencia lo que haría es volvernos prácticamente un apéndice de proyectos políticos para los cuales no fundamos el partido Alianza Verde.

El presidente Petro ha hecho varios llamados a las fuerzas progresistas para las elecciones del 2026. ¿El jefe de Estado está en campaña?

Muy inconveniente que el Presidente de la República vaya a adelantar una campaña donde, además, tiene una serie de factores limitantes. Un presidente no puede tener un activismo abierto porque estaría afectando su propio desempeño como jefe de Estado. Un presidente debe ser neutral, objetivo. Disciplinariamente podría estar incurriendo en errores que son inconvenientes para él y para el país. Si va a dirigir una campaña, entonces tendría que pensar si está de Presidente o si está de activista. En ese sentido, recomendamos al Presidente que tenga la prudencia que manda la ley en cuanto a la intervención en la política porque al frente del Estado debe de estar un presidente que sea garantía para todos en la competencia que habremos de tener las fuerzas políticas para la sucesión presidencial que, todavía, está muy lejos. No entiendo por qué la quiere adelantar el presidente Gustavo Petro.

MATEO GARCÍA

