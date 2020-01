Por incendio del bus, Petro vuelve a criticar los diésel

Hace unos días se produjo en la vía que conduce de Pereira a Bogotá un incendio de un bus Transmilenio con tecnología diélsel. En las últimas horas, el exalcalde de la capital y hoy senador de la República aprovechó esta circunstancia para criticar la compra de estos automotores por parte de la ciudad.

“El mundo no compra ya buses diésel, los reemplazan por buses o tranvías eléctricos, cero emisiones”, dijo en su cuenta de Twitter.



“Este accidente puede indicar que la flota nueva solo es desecho tecnológico que las empresas que ya no pueden vender estos buses lo dejan en ciudades que caen en la trampa”, agregó en su red social.



La conflagración se produjo el sábado 11 de enero. La Empresa TransMilenio confirmó en esa ocasión que aún no había recibido el bus en su sistema, por lo que la responsabilidad corresponde a la empresa ensambladora Busscar de Colombia.

Busscar, por su parte, confirmó que el bus iba camino a Bogotá cuando sucedió el accidente. En el momento, también indicaron que no hubo heridos y que trabajarían para determinar las causas del incendio.



El bus incendiado debía ser parte de la nueva flota troncal de TransMilenio que prevee ingresar a la capital 1.441 nuevos vehículos (477 articulados y 964 biarticulados). De estos 846 ya están en circulación.



La inversión para esta renovación asciende a 8 billones de pesos.



De hecho, esa misma mañana, la alcaldesa Claudia López y el nuevo gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez, habían anunciado la entrada en funcionamiento de 99 buses a gas.



Durante la administración de Enrique Peñalosa, Petro fue un severo crítico al considerar que era vital adquirir más buses eléctricos en nueva flota de TransMilenio.



POLÍTICA