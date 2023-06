El Gobierno está en medio de dos aprietos: por una lado, vienen semanas claves para salvar el paso de algunas reformas por el Congreso que, por ahora, siguen embolatadas por el llamado 'plan tortuga' que se ha presentado en el Legislativo.



Por el otro, cada vez son más las voces que exigen explicaciones por parte del Ejecutivo tras los audios que reveló la Revista Semana en los cuales el exembajador Armando Benedetti habla de 15.000 millones con los que se financió la campaña de Petro y cuyo origen no es claro.



Benedetti, en medio de insultos y groserías, le reclama a Laura Sarabia - exjefa de Despacho - y le dice: “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan (...)".

En medio de esta polémica, ya hay congresistas que han puesto sobre la mesa la idea de archivar las iniciativas que ha presentado el Gobierno, lo que empieza a complicar la discusión de estos proyectos que debería hacerse en estas semanas, pues el próximo 20 de junio culmina este semestre legislativo.

El senador de Cambio Radical David Luna, por ejemplo, señaló: "Ante las gravísimas confesiones sobre la financiación de la campaña del Presidente @petrogustavo, el Congreso en pleno debe archivar las reformas presentadas, mínimamente por ilegítimas. Quieren jugar con la salud y el bolsillo de los colombianos".

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, por su parte, mencionó: "Como congresista estoy convencida que NO podemos, la rama legislativa, seguir en debates de reformas de un gobierno gravemente cuestionado y deslegitimado ante afirmaciones de Armando Benedetti".



Lo anterior deja en evidencia que se empieza a complicar aún más el ambiente político en el Congreso para reformas como la de la salud, que esta semana debería adelantar su segundo debate y la reforma laboral, que está pendiente de su primer debate.

Además, los reparos al Gobierno y las discusiones que se van a generar en el Congreso respecto al escándalo por los audios de Benedetti pueden atrasar aún más las discusiones, como ya ha venido sucediendo.



Por ejemplo, la semana pasada no se pudo discutir el primer debate de la reforma laboral en la Comisión VII de la Cámara de Representantes porque durante dos días consecutivos, miércoles y jueves, no hubo quórum.



Lo mismo sucedió el martes con el séptimo de ocho debates de la reforma constitucional que regula el consumo de cannabis de uso adulto. Esta discusión quedó para mañana y si no se aprueba se hundirá por falta de tiempos.



El jueves, cuando comenzó el segundo round de la reforma de la salud en la plenaria de la Cámara, en medio de la votación de los impedimentos, el debate se suspendió por falta de mayorías para continuar con la discusión.



Ahora bien, Daniella Garzón, analista política de la Fundación Pares, señala que esta crisis política sí tendrá efectos en los trámites de las reformas, porque el debate se está desviando por el escándalo y en un segundo plano están quedando los proyectos que buscan el visto bueno del Legislativo.



"El Gobierno se ha ido enredando en su propia pita. Es preocupante para la gente que voto convencida por este proyecto político. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana y muchas veces es más fácil posicionar una agenda reformista que una fractura que rompa de manera muy radical con las instituciones, pero en este momento estamos enfrascados en escándalos que no esperábamos que se presentaran tan rápido en este gobierno", explica Garzón.



Señala, además, que la discusión por la polémica desatada por los audios del exembajador "frena de facto cualquier cosa que el gobierno quiera ejecutar, incluso el paso de proyectos de ley importantes como la jurisdicción agraria que estaba a un debate de aprobarse y que cambiaría de manera sustancial la forma cómo se resolverían los conflictos sobre la tierra. Estamos dejando de hablar de esos problemas - que son el centro de cosas que explican la violencia armada en Colombia - para hablar de Armando Benedetti y sus líos con la justicia".



Analistas concuerdan en que esta situación podría paralizar la agenda del Legislativo, a la cual ahora se le están sumando debates de control político contra funcionarios del Gobierno para dar explicaciones por este escándalo.



