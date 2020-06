Gustavo Petro abre todos los frentes políticos de batalla

Aunque fue puente festivo y la mayoría de los colombianos siguieron cumpliendo una rigurosa cuarentena que los obligó a guardar quietud, Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, estuvo bastante activo.



Casi de manera simultánea, se fue lanza en ristre contra diversas vertientes ideológicas: se enfrascó en un agrio rifirrafe con Uribe, atacó a Claudia López, la emprendió contra Carlos Fernando Galán, aupó las protestas callejeras y se mostró como adalid de la libertad expresión, entre otros temas.

Analistas del acontecer político creen que tantas confrontaciones iniciadas por Petro no son gratuitas. Al contrario, las páginas del calendario caen y el dirigente de izquierda vislumbra que el 2022, cuando se realicen elecciones a la Presidencia, está a la vuelta de la esquina.



Es un secreto a voces que varias figuras no solo tienen en mente presentar su candidatura, sino que de hecho han dado pasos para que los electores lo sepan.



Entre ellos están, principalmente, Petro y Sergio Fajardo, quienes estuvieron en la contienda de 2010 en la que resultó vencedor Iván Duque.



Consciente de esta realidad, Petro se ha mostrado especialmente duro con Fajardo. De hecho, y según su propio análisis tras las elecciones para mandatarios locales, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia “fue uno de los derrotados” por lo que ya de labios para afuera lo descarta como contendiente.



Ante la galería, Petro minimiza las posibilidades de Fajardo porque en el fondo sabe, interpretan analistas consultados por este diario, que será probablemente su más duro rival.



“Casi no lo miro como candidato presidencial posible en 2022, porque su derrota en Antioquia es pavorosa, creo que no eligió ningún concejal, que era su fuerte (…) Lo único que pudo sacar, y por eso sale en la prensa, fue el abrazo con Claudia”, le dijo en su momento a EL TIEMPO.



De ahí, la ofensiva lanzada por el petrismo contra la alcaldesa mayor de Bogotá. De hecho, desde su posesión, no ha habido un día en que le ofrezcan una tregua. Ni siquiera en un tema tan complejo como es el manejo de la pandemia.



Pero si lo de Claudia tiene una explicación más o menos entendible, Petro sorprendió este lunes festivo al irse de frente contra Carlos Fernando Galán, presidente del cabildo distrital, y una de las voces de centro más respetadas.



Galán escribió que estaba fatigado de las continuas peleas entre Petro y Uribe, y el dirigente de la izquierda reacción con prontitud y severidad.



“El cartel de Pablo Escobar asesinó a tu padre por avisarle al país que iba a ser tomado su Estado por el narcotráfico”. Acto seguido le dijo: “¿Te mamaste del pleito, Carlos Fernando?”.

El cartel de Pablo escobar asesinó a tu padre por avisarle al país que iba a ser tomado su Estado por el narcotráfico.



Te mamaste del pleito @CarlosFGalan? https://t.co/xZQLjLOTkq — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2020

Para observadores, Petro arrancó temprano la campaña presidencial. Aunque otros creen que en realidad nunca ha desistido de este intento.



“Petro no ha parado de hacer campaña desde la propia tarde cuando perdiera con el presidente Ivan Duque”, dice el analista Pedro Viveros.



“Prometió hacer protestas diarias a lo largo del país” y eso es lo que ha venido impulsado", explica este Consultor en Comunicaciones y profesor de la Universidad Javeriana.



“Pelea contra todos las figuras políticas adversas porque teme perder el puesto de rival único de la centro izquierda, el centro y la centro derecha. El modelo Petro para 2022 es tener al mundo como contraparte, para justificar su supervivencia política”, argumenta.



Para los analistas, sin embargo, la narrativa de su discurso adquiere otro cariz con su invitación a las protestas en un momento tan sensible para el país por el avance del coronavirus.



“Si bien el derecho a la protesta es constitucional e inalienable, también lo es el del sentido común. La estrategia desplegada por Gustavo Petro es irresponsable, en consideración a la situación de salud que viven los bogotanos que hoy procuran mitigar los riesgos que producirá el contagio”, dice Carlos Andrés Arias, experto en comunicación política.



Cuando ud saca a la gente a la calle en plena pandemia porque no es capaz de tener una fuerte política social, la gente tiene el derecho a protestar.



El interés de los convocantes negros de la marcha de ayer era luchar contra el asesinato de jóvenes negros, nada más justo. https://t.co/mUGFtgzoLE — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2020

“Alimentar la insatisfacción con odio seguramente tendrá réditos electorales en el corto plazo porque aumenta la indignación y detona emociones. Sin embargo, es irresponsable con la construcción de una democracia pluralista y que debe fijar el objetivo en el bien común a partir de las realidades democráticas existentes”, asegura Arias.



Para este docente, “Petro alienta las marchas desde la comodidad y seguridad de su dispositivo móvil y articula redes de indignados con razón, sin advertir en la salud de los que siguiendo sus sugerencias salen a las calles. Es disonante al señalar que no entiende por qué se reactiva la economía y se abren centros comerciales que cumplen medidas de prevención y al mismo tiempo alienta y promueve en sus redes que jóvenes salgan a marchar en las calles”, concluye Arias.

