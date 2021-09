Gabriel Santos, el parlamentario rebelde del uribismo

A Gabriel Santos García no le falta razones para enfrentar a las mafias. “A los seis meses de haber nacido, mi padre, Pacho Santos fue secuestrado por el narcotraficante Pablo Escobar”, dice. Y tampoco argumentos para pregonar una vehemente defensa de los derechos de la mujer: “Durante el cautiverio de mi padre, fue mi madre María Victoria, quien con valentía y aplomo dirigió las riendas de nuestra casa, dejando en mis enseñanzas frente a la importancia del papel de la mujer en la sociedad”, relata.



Y en ese camino, Santos García consolidó unos valores por la defensa de la libertad. “Crecí entre la gente que perdió el miedo a levantar su voz de protesta en contra de la violencia, recuperando la confianza en nuestro país, espacio donde aprendí que las víctimas tienen una necesidad de ver en un líder alguien que los representa, que no los olvida”, dice.



Ese espíritu lo ha acompañado en su andadura en el Congreso en donde en más de una ocasión ha tomado unas posturas distintas a las de sus compañeros de bancada, el Centro Democrático.



Así, por ejemplo, la semana anterior, levantó su solitaria voz en este partido para pedir la renuncia de la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinen, por las irregularidades en el contrato que este ministerio firmó con la Unión Temporal Centros Poblados en el propósito frustrado de llevar internet a las zonas más apartadas del país.



“No podemos desconocer la gravedad que tiene la entrega de 70 mil millones de pesos de nuestros contribuyentes a unos delincuentes", dijo. "La ministra Karen Abudinen debe renunciar”, sentenció.



Y le recordó que "con unos documentos falsos fuimos engañados y estafados por unos ladrones profesionales".



Su clamor se escuchó más nítido mientras que, por ejemplo, la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, reiteraba su confianza en la ministra.



Luego vino una sesión llena de irregularidades en la que, una llamativa paradoja, varios congresistas se excusaron de no poder votar porque no tenían una buena conexión desde sus regiones.



Estudioso, juicioso, Santos García se ha convertido en una de las estrellas de esta legislatura. El hijo de quien fuera durante ocho años el vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez ha mostrado una independencia sorprendente.



Se sabe, sin embargo, que tiene el apoyo del exvicepresidente para tan decididas posturas. Y, claro, de sus padres quienes lo aconsejan a diario. Así como de su suegro, el general Óscar Naranjo, exvicepresidente del Gobierno del primo de Pacho, Juan Manuel Santos.



Nacido el 24 de febrero de 1990 en Bogotá, Santos García navega por un ideario muy distinto a las posiciones de derecha del CD. Por ejemplo, se muestra a favor de la legalización de la droga, la eutanasia y el aborto.



Y ahora vuelve a la primera página tras los duros señalamientos contra, otra vez, Jennifer Arias, por cuenta del proyecto de acto legislativo que busca recortar las vacaciones de los congresistas.



"Reiteramos la denuncia que hicimos hace ya tres o cuatro semanas, en relación con este proyecto que se encuentra engavetado en la Presidencia de Cámara. No hay justificación alguna para que quienes ostentas esas importantes dignidades abusen de su poder y del ejercicio de los demás compañeros. Este proyecto si bien no transforma la opinión que tiene la gente sobre nosotros, sí ayuda a mandar un mensaje positivo a la ciudadanía", afirmó Santos García.

"Hoy la sepulturera de ese proyecto es la presidenta Jennifer Arias, de quien tenemos evidencia de que alguien de su oficina firmó un recibido el 12 agosto. Más de un mes escondido en una gaveta. Ese proyecto por sus características está muy cerca de hundirse y, en caso de que sea así, la responsable única de seguir manteniendo esos privilegios que tanto le duelen a la ciudadanía es la doctora Arias", dijo el rebelde del uribismo.



Tras su afirmación volvió, de nuevo, a sacudir el uribismo. Al punto que el propio expresidente tuvo que intervenir. Santos, por su parte, se muestra tranquilo. Dice que actúa por lo que le dicta la conciencia.



POLÍTICA