'Perdieron los vándalos': grito de un congresista que causa polémica

Luego de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, superara la moción de censura este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes y le diera su apoyo para seguir en el cargo, surgió una polémica por cuenta del grito de un representante, que varios parlamentarios señalaron como irrespetuoso.



La representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda preguntó en redes sociales quién había gritado, desde la virtualidad,: "¡Perdieron los vándalos!", luego de que se negara la moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo, que se realizó oficialmente de manera mixta (presencial y virtual) por primera vez.



"¿Quién gritaba, escondido en la virtualidad, “PERDIERON LOS VÁNDALOS” (sic) cuando negaron la Moción de Censura? INACEPTABLE! (sic) Aquí los vándalos no somos nosotros, mírense ustedes!", trinó la congresista de la oposición junto al video donde se escucha el grito.

¿Quien gritaba, escondido en la virtualidad, “PERDIERON LOS VÁNDALOS” cuando negaron la Moción de Censura?



INACEPTABLE! Aquí los vándalos no somos nosotros, mírense ustedes!

En ese mismo sentido, se refirió el representante de los 'verdes' Inti Asprilla, quien retó al representante a la Cámara que gritó a que "le dé la cara al país". Además, anunció que pedirá la grabación para revisar exactamente cuál parlamentario fue quien gritó.



"Reto al Representante a la Cámara que gritó “PERDIERON LOS VÁNDALOS” (sic) cuando se negó la Moción de Censura, a través de la plataforma y que no estaba presente en el Capitolio, que LE DÉ LA CARA AL PAÍS!!! (sic) Pediré la grabación plataforma @CamaraColombia para encontrarlo. Fuerza".

Reto al Representante a la Cámara que gritó "PERDIERON LOS VÁNDALOS" cuando se negó la Moción de Censura, a través de la plataforma y que no estaba presente en el Capitolio, que LE DÉ LA CARA AL PAÍS!!! Pediré la grabación plataforma @CamaraColombia para encontrarlo✊🏽Fuerza✊🏽

Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del partido Farc, habló en nombre de la oposición. "Los de oposición no somos vándalos", puntualizó.



"Los de oposición no somos vándalos, contrario a esto #PerdieronLosVándalos que decidieron seguir en guerra, que aceptan la violencia contra el pueblo solo por proteger sus interés políticos y personales. El #RevolcónAlCongreso2022 tiene que castigar a estos que votaron por el NO", trinó.



El representante del Polo Democrático Germán Navas señaló que el responsable del grito sería del Centro Democrático, no obstante a la fecha no se conoce quién fue el autor de este grito que ha causado polémica en la oposición.



"Estaba en el sector del CD", trinó Navas.



Frente a este asunto, Saúl Franco, comisionado de la verdad, criticó este enfrentamiento en el Congreso, en entrevista con La W radio.



"Me pareció gravísimo que empezaron a gritar que perdieron los vándalos", afirmó en la emisora. El Comisionado agregó que esto contribuye a aumentar la polarización en el país y criticó el episodio asegurando que es una señal de que aún no ha calado del todo en la sociedad el espíritu de reconciliación del acuerdo de paz.

