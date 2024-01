Los congresistas que ya habían advertido la posible pérdida de los Panamericanos

Aunque el gobierno de Gustavo Petro les dijo a sus funcionarios que hicieran hasta lo imposible para recuperar los Juegos Panamericanos, por el momento se mantiene la decisión de quitarle la sede a Barranquilla por falta de pagos por parte del Ejecutivo Nacional.



En medio de la polémica, se conocieron los pronunciamientos de varios congresistas que desde meses atrás venían advirtiendo del desenlace que se materializó el 3 de enero. Uno de los primeros fue el representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U.



“Hay que decirle a la ministra que se hace urgente definir los juegos Panamericanos. Hay una carta, es un ultimátum de la Panam Sports, si el gobierno no cancela el compromiso que se tenía para asumir la organización de estos juegos”, dijo Salcedo, que en ese momento incluso cuestionó que no había Conpes.

“Hay que definir porque las sanciones serían muy graves en tema de participación deportiva en justas olímpicas y el cumplimiento de una sede que el país tiene como la de los juegos panamericanos de Barranquilla. Espero que no volvamos a tener un papelón como el del mundial de fútbol de 1986”, dijo Salcedo en una constancia en el pasado semestre.



Además de dicho discurso, en varios trinos, Salcedo también advirtió la falta de pago. “Preocupación, Panam Sports sigue sin recibir pago de Colombia para ser sede de juegos panamericanos”, fue uno de los mensajes del congresista, que desde 2022 venía cuestionado a la entonces ministra María Isabel Urrutia por estos temas.



Otro que alertó sobre esta situación fue el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal. En una intervención en la Comisión Tercera, el pasado 8 de agosto, el congresista también expresó su preocupación y pidió “más seriedad” a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.



“Lo que usted tiene firmado con los juegos Panamericanos es un contrato. Pero no usted, sino el Estado de Colombia. Esto no es que el presidente Petro pueda decir sí o no. Es la palabra del Estado de Colombia en la que está en juego. Cuarenta países le dieron la confianza a Colombia para hacer los juegos, que no son del alcalde Char, o de Elsa Noguera o de Pumarejo, no son de Petro, son de los Barranquilleros y de los colombianos”, dijo Gómez.

En esa línea pidió que se llegara a un acuerdo entre el presidente Petro y el entonces alcalde Jaime Pumarejo para garantizar los recursos para el pago de la sede. El mensaje de Gómez Amín fue replicado este jueves por el Partido Liberal, que cuestionó lo ocurrido.



“8 de agosto de 2023, nuestro senador Mauricio Gómez clamó al gobierno firmar los juegos panamericanos para Barranquilla y Colombia. No lo escucharon”, fue el mensaje de la colectividad.