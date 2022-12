El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, generó una polémica en el país por sus declaraciones en las cuales aseguró que los ahorros pensionales de los colombianos se invertirán en obras sociales, por ejemplo, de infraestructura “como el tren entre Buenaventura y Barranquilla”.

Dussán, además, manifestó que es un hecho que la reforma pensional se hará en 2023 y precisó que estaría enfocada en crear un solo sistema. Pero aclaró que buscarán un régimen de transición para que más personas coticen sus ahorros en el fondo Colpensiones.



Sus palabras no cayeron bien en la opinión pública y el revuelo fue tal, que el mismo presidente Gustavo Petro tuvo que salir a desmentir lo dicho por el presidente de la administradora colombiana de pensiones.



"No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del sol II y en el puente de Chirajara", dijo el jefe de Estado.



Por esta situación, los presidentes tanto de Cámara como de Senado salieron a manifestarse. El representante David Racero aseguró que tanto los ministros como los altos directivos del Gobierno "deben tener cuidado en la forma cómo informan los cambios que se pretenden hacer".



Dijo que lo sucedido con Dussán genera "ruidos innecesarios". Y finalmente dijo: "No tiene por qué el presidente Petro salir a aclarar malos mensajes que envía su equipo a la opinión pública".



El senador Roy Barreras, por otro lado, dijo: "Los altos funcionarios del Estado le ayudan al presidente Petro si siguen sus directrices claras en lugar de deformarlas. No son ruedas sueltas. Hagan más y hablen menos", concluyó.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA