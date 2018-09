Uribe y Petro y sus reiteradas peleas políticas

Cuando se habla de los hoy senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro es mirar al país desde dos puntos de vista opuestos, posiciones totalmente distintas de propuestas para encontrar soluciones a los problemas mediante diferentes discursos. Son el agua y el aceite y así se ha plasmado una lucha de poderes entre estos dos políticos.



Son reiterados los enfrentamientos de estos líderes de Centro Democrático (Uribe) y Colombia Humana (Petro).

Con la reciente tutela que interpuso Uribe a través de su abogado Abelardo de la Espriella, con la busca que se le ordene a Petro "abstenerse de referirse públicamente sobre el exmandatario (...) utilizando aseveraciones que afecten sus derechos al buen nombre, a la honra, a la dignidad y a la presunción de inocencia”, se volvió a encender una nueva disputa.



“Uribe debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de lesa humanidad". Esa es una de las afirmaciones que hizo el excandidato presidencial Gustavo Petro en una entrevista con Vicky Dávila, de W Radio, el pasado 24 de agosto, y por la que podría terminar respondiendo ante la justicia.



Aunque el expresidente no hizo ninguna referencia al tema de la entrevista el día de la emisión, decidió irse por la vía legal para pedir que se corrija la información. A raíz de este nuevo enfrentamiento, recordamos los reiterados sucesos que han protagonizado los dos políticos



Antes de ese choque habían tenido otro el pasado 7 de agosto durante una sesión del Congreso, que empezó a regir el 20 de julio. El tema de discusión en el recinto fue el proceso de paz del gobierno del expresidente Uribe con los grupos paramilitares. El exalcalde de Bogotá se refirió a una norma que, según él, iba a ser incluida en el referendo que impulsó Uribe en 2003 sobre la representación política de los paramilitares.

Álvaro Uribe Vélez, adversario reiterado de Petro en las redes sociales. Foto: EFE / MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

Según el excandidato presidencial, la norma indicaba que “el Presidente de la República en el año 2003 hubiera podido nombrar un número plural de congresistas del grupo armado que estuviera en negociación con él”.

Le solicitó formalmente al senador Álvaro Uribe Vélez entregar las pruebas sobre las que basa su acusación pública que me acusa de haber asesinado magistrados.



SI no las tiene le solicitó formalmente corregir su información pública. pic.twitter.com/u2qsqkTVMu — Gustavo Petro (@petrogustavo) 4 de septiembre de 2018

Esta norma, según Petro, fue declarada “inexequible” por la Corte Constitucional en la revisión del proyecto de ley que habilitaba ese referendo, previamente a que se votara por el pueblo colombiano.



Uribe le contestó a Petro que cuando la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo lo hizo

Dr Petro si que es mentiroso, pocos de los desmovilizados paramilitares habían estado en Convivir(S) de Antioquia, estimuladas para evitar guerrillas y paramilitares.



Faltó colaboración ciudadana que hubiera evitado que el dr Petro y sus secuaces asesinaran a los magistrados — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 4 de septiembre de 2018

Además dijo que “hay testigos de la época de que allá fueron y saben que quien propuso que tenía que haber un periodo de cárcel fui yo y quien propuso que la representación parlamentaria no podía estar en cabeza de responsables de delitos atroces fui yo”.

Elección de López Obrador, en México, otro de los motivos

Otro de los sucesos ocurrió el pasado primero de julio, cuando Petro felicitó por Twitter a Andrés López Obrador por su victoria en las elecciones presidenciales de México. El excandidato escribió en la red social: "No se dejaron engañar, no se dejaron comprar. Como en 1917 México marca el cambio de una era de la historia. Qué triste Colombia no acompañara ahora este esfuerzo de la historia. Pero Colombia a pesar de todo lo logrará".



Al día siguiente el expresidente Uribe le respondió a través de la misma red social: “La diferencia es que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López, fue un buen alcalde del Distrito Federal”. Una respuesta no se hizo esperar, Petro escribió una vez más por la red social y dijo: "Sr Álvaro Uribe a López Obrador también lo destituyeron y le querían quitar sus derechos políticos en su alcaldía de México.

Decían allá que era un mal alcalde por ayudar a los pobres. La diferencia es que en México no se dejaron engañar del cartel de Sinaloa, Aquí sí".

Yo no tengo Ferragamo, yo tengo Crocs. Me siento muy cómodo y orgulloso de ellos FACEBOOK

TWITTER

El 24 de abril de este año el expresidente Uribe publicó una foto en redes sociales diciendo: "Yo no tengo Ferragamo, yo tengo Crocs. Me siento muy cómodo y orgulloso de ellos".

El 24 de abril de este año el expresidente Álvaro Uribe publicó una foto en redes sociales diciendo: "Yo no tengo Ferragamo, yo tengo Crocs. Me siento muy cómodo y orgulloso de ellos". Foto: Instagram oficial: @alvarouribevelez

Petro le respondió a través de Twitter: Chévere comparar los tamaños de las haciendas de Álvaro Uribe con las mías, las de él: miles de hectáreas; las mías: cero hectáreas. Mis Ferragamo solo son iguales a los de Duque".

Yo no creo que (Uribe) sepa bailar el vallenato, alguna vez habrá la oportunidad de una competencia del baile; les aseguro que sé bailar mejor vallenato que Álvaro Uribe Vélez FACEBOOK

TWITTER

Cuatro días antes, Uribe escribió en Twitter: "Mi Gente Radio Cundinamarca. El Dr. Petro quiere acabar con petróleo, carbón, fondos de pensiones, Icetex y hasta con el Festival Vallenato. Votemos por los que quieren fortalecer nuestra democracia y evitar ser otra Venezuela. Iván Duque Pte., Marta Lucía Ramírez VicePte". Petro respondió desde Maicao, La Guajira: “Yo no creo que (Uribe) sepa bailar el vallenato, alguna vez habrá la oportunidad de una competencia del baile; les aseguro que sé bailar mejor vallenato que Álvaro Uribe Vélez”.



En esa misma pelea en plena contienda electoral (22 de abril de 2018) Uribe trinó: "El doctor Gustavo Petro es tan mal administrador como Maduro y tan buen orador como Chávez". Su rival político respondió: "Si quiere dirigirse a mi empiece por desbloquearme Álvaro Uribe y empiece por explicarme porque fue asesinado el testigo que declaraba contra usted y el jefe de debate del candidato Duque".



El 8 de mayo de este año Petro dijo en diálogo con el programa 6 a. m. Hoy por Hoy de Caracol Radio: “A Álvaro Uribe Vélez le compraría sus tierras improductivas. Él es el mayor latifundista del país”.

El 8 de mayo de este año Gustavo Petro dijo en en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio: “A Álvaro Uribe Vélez le compraría sus tierras improductivas. Él es el mayor latifundista del país”. Foto: EFE / Luis Eduardo Noriega A

Uribe, a su vez le respondió en un video que publicó en sus redes: “El doctor Gustavo Petro que con su amenaza expropiadora chavista quiere sacarme del sector agropecuario. Crecí en el campo, fui al kínder a caballo, pasé las vacaciones de infancia y adolescencia y primera juventud en fincas de mis abuelos y de mi padre”.



Además, el video que trinó iba acompañado de la frase: "El doctor Gustavo Petro me quiere expropiar con su culebrita chavista".



El 29 de julio de 2017, Petro trinó: "Los hijos de Uribe se enriquecieron con el poder y gracias a él. Eso se llama corrupción. ¿Acaso creemos que con corrupción un país avanza?". El expresidente Uribe le respondió un día después: "Petro, el amigo de Chávez, el destripador de Bogotá, cree que mis hijos tienen que ser bandidos como él".



Ese mismo día, el rifirrafe continuó. Petro trinó en respuesta a Uribe: "Uribe me dice bandido. No tengo 80 millones de dólares para centros comerciales pero si los tengo en embargos y deuda, esa es la diferencia". Un segundo trino fue: "Invito a Álvaro Uribe Vélez y a sus hijos a que presentemos públicamente nuestras declaraciones de renta".

El 19 de marzo de 2016 Gustavo Petro trinó: "Creo que el asesinato de decenas de militantes de la izquierda en los últimos días tiene que ver con la detención de Santiago Uribe". El expresidente Uribe le respondió: "Este señor acabó con Bogotá, difama sin límites y es candidato presidencial".



En un ya lejano enfrentamiento (3 de febrero de 2007) Uribe dijo en Córdoba: "El proceso de paz con los paramilitares se diferencia del pasado, cuando quienes incendiaron el Palacio de Justicia, con los dineros del narcotráfico, simplemente se quitaron el camuflado, se pusieron un traje de civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país. Unos lo han hecho muy bien. Otros, infortunadamente, pasaron de ser terroristas de camuflado a ser terroristas de traje civil”.



Al día siguiente, Petro afirmó en entrevista con EL TIEMPO que "Uribe debía asumir la responsabilidad por el crecimiento de los ‘paras’ en Antioquia cuando era gobernador y que su hermano Santiago hacía parte del grupo paramilitar ‘Los Doce Apóstoles'".



ELTIEMPO.COM